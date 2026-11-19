El renovado estadio Metropolitano se pone 'coqueto' para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, misma que está pactada para el sábado 21 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, en horario de nuestro país.

Si bien toda la atención futbolera se centra en la capital del Atlántico, los hinchas del 'xeneize' y del 'galo' han llegado en masa también a Cartagena de Indias y Santa Marta. El Caribe colombiano está teñido de los colores de los clubes que buscarán en el 'Supermetro' la otra 'mitad de la gloria'. Además, la ocupación hotelera está al límite; se activa la economía.

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Y es que 'Supermetro' no tiene nada que envidiarle a los escenarios deportivos más imponentes del fútbol mundial. Hasta los partidos de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas eran 43.000 las personas, aproximadamente, que podían disfrutar de un encuentro, y ahora, serán 65.000 los que estarán alentando a su equipo desde las tribunas.

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"Muy orgullosos de mostrarle a Colombia y al mundo un estadio de talla mundial, porque vamos a tener un compromiso de talla mundial en la final de la Sudamericana. Este sábado, 194 países nos están viendo y teníamos que poner al 'Metro' a otro nivel", expresó Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en charla con Noticias Caracol.



El propio mandatario de los barranquilleros fue el encargado este jueves de hacerle un tour a la prensa, quienes conocieron de primera mano las innovaciones que tendrá el 'Coloso de la Ciudadela'.

El renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez está listo para la final de la Copa Sudamericana 2026. Foto tomada del X @alcaldiabquilla

"Hay cuatro espacios para traducción simultánea e insonirazados, la acústica. Todo pensando en que el estadio debe tener las condiciones estándares mundiales para cualquier competencia", dijo Char al mostrar la moderna y espaciosa sala de prensa .

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Por último, el alcalde de Barranquilla se refirió a las modificaciones que le hicieron a la cancha del Metropolitano, que a partir de este momento, les dará una nueva experiencia a los fanáticos.

"Bajamos la cancha cuatro metros para poder llevar la experiencia más cerca. Antes la persona más cercana a un saque de banda, estaba a 27 metros, y ahora, tiene siete metros. Y bueno, ni hablar de la presión que va a tener el banco visitante", concluyó Char Chaljub.