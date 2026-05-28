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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 28 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 28 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 28 de mayo, con acción de Junior y América de Cali en la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente. ¡Prográmese y no se los pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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América de Cali juega este jueves en la Copa Sudamericana.
América de Cali juega este jueves en la Copa Sudamericana.
Foto: Colprensa

El calendario indica que para este jueves hay actividad en la Copa Libertadores y Sudamericana, torneos en donde se conocerán los equipos que seguirán en carrera; Junior de Barranquilla y América de Cali tendrán acción. Igualmente, hay una serie de amistosos internacionales.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 28 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
República de Irlanda vs. Catar1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Palmeiras vs. Junior5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
Cerro Porteño vs. Sporting Cristal5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
Tigre vs. Alianza Atlético7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
Boca Juniors vs. CDU Católica7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
América de Cali vs. Macará7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN
Cruzeiro vs. Barcelona SC7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 7
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