Partidos EN VIVO HOY 28 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario indica que para este jueves hay actividad en la Copa Libertadores y Sudamericana, torneos en donde se conocerán los equipos que seguirán en carrera; Junior de Barranquilla y América de Cali tendrán acción. Igualmente, hay una serie de amistosos internacionales.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, jueves 28 de mayo del 2026:
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