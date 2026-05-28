Partidos EN VIVO HOY 28 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario indica que para este jueves hay actividad en la Copa Libertadores y Sudamericana, torneos en donde se conocerán los equipos que seguirán en carrera; Junior de Barranquilla y América de Cali tendrán acción. Igualmente, hay una serie de amistosos internacionales.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 28 de mayo del 2026:

Equipos Hora/Canal República de Irlanda vs. Catar 1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium Palmeiras vs. Junior 5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN Cerro Porteño vs. Sporting Cristal 5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2