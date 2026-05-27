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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia no puede depender únicamente de un jugador"

"La Selección Colombia no puede depender únicamente de un jugador"

En charla con Gol Caracol, Fabián Vargas analizó el presente de la 'tricolor' y dio su balance de la convocatoria final de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio, en Estados Unidos.

Por: Julián Campos Guerrero
Actualizado: 27 de may, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto:
AFP

La convocatoria de Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, para el Mundial 2026 ha generado repercusión entre la opinión pública por las sorpresas que dejó el listado de 26 futbolistas para el campeonato que comenzará el próximo 11 de junio.

En Gol Caracol, hablamos con Fabián Vargas, en el marco del lanzamiento de una tienda Nike en el norte de Bogotá. El exfutbolista de la ‘tricolor’, campeón de la Copa América 2001, resaltó que el entrenador argentino mantuvo su base y que fue “congruente” con los hombres que llamó.

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Además, el bogotano resaltó que Luis Díaz debería ser el hombre faro en el onceno titular; mientras que, sobre James Rodríguez, dijo que es un “jugador importante”, pero que la Selección Colombia no “debe depender de un solo futbolista”.

¿Cómo le pareció la convocatoria de la Selección Colombia?
“Siento que es una convocatoria acorde a lo que venía haciendo el cuerpo técnico, muy congruente con el proceso de Eliminatorias y con el equipo base que consiguió la clasificación al Mundial. Sorpresas hubo muy pocas. Tal vez, en la zona de centrales, se sabía que había un cupo que podía ser para Carlos Cuesta, Jhojan Romaña, Yerson Mosquera o Willer Ditta, que había estado en el proceso y conoce la altura. Al final, el técnico se decidió por uno de ellos”.

¿Le sorprendió el llamado de Kevin Castaño?
“Su rendimiento no ha sido el mejor. Sin embargo, ha sido un jugador del proceso y tiene más de 40 partidos con la Selección Colombia. Personalmente, yo habría llevado a otro jugador; me habría decantado por Rengifo, pero el técnico sabrá por qué lo tiene en cuenta”.

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¿Y la ausencia de Borré?
“Y también está lo de Rafa. Creo que, por rendimiento y por lo que venía haciendo el Cucho, también merecía estar. Son decisiones difíciles de tomar. Mucha gente quisiéramos llevar más jugadores, pero la lista era de 26 y había que dejar algunos por fuera”.

La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
AFP

¿Cómo le pareció la explicación de Néstor Lorenzo sobre llevar cinco volantes de primera línea? Usted conoce bien esa posición y él argumentó que es un torneo corto, intenso y donde las amonestaciones pueden jugar un papel importante.
“Es una razón muy válida. En nuestra época uno podía manejar más el tema de las amarillas, pero ahora, con el VAR, es mucho más complejo. En esa posición hay mucho contacto y constantemente se está expuesto a recibir tarjetas amarillas. Eso puede llevar a que algunos jugadores se pierdan partidos por suspensión. Desde ese punto de vista, la explicación de Néstor me parece totalmente válida”.

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En términos generales, ¿cómo ve a la Selección Colombia de cara al Mundial? Hubo un bache en las Eliminatorias y los amistosos recientes tampoco fueron los mejores.
“Yo siento que el equipo va a llegar muy bien. Me parece importante que gran parte de los jugadores terminaron la temporada en muy buen nivel con sus clubes. Desde lo individual llegan en un gran momento: algunos fueron campeones y otros llegan motivados porque será su primer Mundial. En términos generales, creo que el grueso de la Selección llega en un punto alto de rendimiento. Los amistosos contra Croacia y Francia fueron complejos, pero me parece que también sirvieron para despertar al grupo y mostrarles realmente en qué punto estaban y todo lo que todavía debían mejorar para llegar bien al Mundial”.

Y el papel de James Rodríguez… ¿debe ser el centro de la Selección?
“James siempre ha sido un jugador muy importante para este grupo y para la idea funcional que ha construido el técnico. Pero siento que la Selección no puede depender únicamente de un jugador. Creo que hay que darle mucha más relevancia y cobijar más a Luis Díaz para que pueda brillar como lo hace en el Bayern. Hoy siento que es el único futbolista colombiano que está en la élite mundial. James seguramente aparecerá en algunos partidos y en otros no tanto. Ahí será clave la capacidad del técnico para encontrar variantes, cambiar estructuras dependiendo del rival y mover las fichas según el contexto de cada partido. Creo que ahí estará la verdadera sapiencia de Néstor Lorenzo”.

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