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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica, notificado de una decisión del Mallorca, a pocos días del Mundial 2026

Johan Mojica, notificado de una decisión del Mallorca, a pocos días del Mundial 2026

A pesar de que la temporada a nivel de clubes ya terminó para Johan Mojica, quien está centrado en la Selección Colombia, desde España confirmaron esta noticia.

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
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Johan Mojica, lateral izquierdo colombiano, en un partido del Mallorca por La Liga de España
Johan Mojica, lateral izquierdo colombiano, en un partido del Mallorca por La Liga de España
AFP

El RCD Mallorca ha anunciado la renovación de Martín Demichelis como entrenador del primer equipo hasta junio de 2028, confirmando su confianza en un técnico que dejó al equipo a las puertas de la salvación en La Liga española.

Johan Mojica, lateral del Mallorca y de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

Tranquilidad en Selección Colombia por Johan Mojica; fue suplente en partido del Mallorca

El entrenador argentino dirigió 12 partidos en la máxima categoría del fútbol español y, a pesar de conseguir 18 de los 36 puntos disputados, no logró el objetivo de salvar la categoría, pero su buen trabajo en la mayoría de los partidos ha decantado la balanza a favor de su continuidad.

Ahora, el Mallorca apuesta por un técnico que ha afirmado en más de una ocasión que el equipo necesita "reconstruirse" para conseguir recuperar la categoría cuanto antes, y ya está manos a la obra para confeccionar la plantilla a su medida.

Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia y Mallorca, fue convocado al Mundial 2026
Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia y Mallorca, fue convocado al Mundial 2026
AFP

La renovación del entrenador será el primero de los muchos movimientos que esperan a la entidad balear en las próximas semanas, puesto que el descenso provocará una revolución en la plantilla que no se veía desde el descenso a la antigua Segunda B hace ya más de siete años.

Johan Mojica en Colombia vs. Francia en partido de preparación.
Selección Colombia

"De lateral izquierdo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 me gusta Johan Mojica"

Johan Mojica Mallorca
Colombianos en el exterior

Jhon Mojica y un duro golpe con el Mallorca antes del Mundial 2026; su equipo descendió

Johan Mojica, lateral del Mallorca.
Colombianos en el exterior

Johan Mojica y una crítica situación en Mallorca; expulsado, sancionado y al borde del descenso

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