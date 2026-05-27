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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Roger Martínez suena para un 'grande' de Argentina; ya lo habrían contactado

Roger Martínez suena para un 'grande' de Argentina; ya lo habrían contactado

Desde el sur del continente revelaron información importante sobre Roger Martínez y del club que lo querría para el siguiente mercado de pases. ¡Acá todas las novedades!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
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Roger Martínez en un partido con Al Taawon.
Roger Martínez en un partido con Al Taawon.
Al Tawwon Oficial

Desde el sur del continente reportaron novedades con respecto a Roger Martínez, delantero colombiano que tuvo una buena temporada en el fútbol de Arabia Saudita con el Al-Taawon FC.

El cartagenero, de 31 años, logró convertir 23 goles en la temporada que acaba finalizar en el balompié árabe, además de reportarse con dos asistencias en 32 partidos jugados. Esos números, le permitieron al exRacing de Avellaneda estar en el top-5 en la tabla de artilleros, sólo siendo superado por Julián Quiñones (Al-Qadsiah - 33 tantos), Ivan Toney (Al-Ahli- 32 goles) y Cristiano Ronaldo, al Al Nassr con 28 anotaciones.

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Colombianos en el exterior

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Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Colombianos en el exterior

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¿Qué pasó con Roger Martínez, por qué es noticia?

En ese orden de ideas, desde Argentina informaron que hay un 'grande' del fútbol de ese país que está tras los servicios deportivos del atacante 'cafetero'. Es River Plate, la escuadra que habría contactado con el oriundo del 'Corralito de Piedra'.

Roger Martínez, delantero colombiano al servicio del Al Taawoun
Roger Martínez, delantero colombiano al servicio del Al Taawoun
AFP

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"River va por Roger Martínez. Ya lo llamo el 'Chacho' (Coudet, DT de River Plate). Termina su contrato en Arabia el 30 de junio", esas fueron las noticias que compartió el periodista argentino, Sebastián Srur, especialista del mercado de fichajes en su cuenta personal en 'X'.

Hay que precisar que Marínez Tobinson arribó al Al-Taawon FC el 14 de enero del 2025 y firmó contrato con dicho club hasta el 30 de junio del 2026; procedente desde Racing Club de Avellaneda.

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En la 'academia', el cartagenero tuvo tres periplos, siendo el último el más exitoso, ya que hizo parte del plantel que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2024.

Así las cosas, sólo queda esperar en qué terminan estos rumores del mercado y si Roger Beyker retornará al fútbol de Argentina.

¿En cuántos equipos ha jugado Roger Martínez?

A lo largo de su carrera deportiva, el nacido en Cartagena de Indias ha jugado en siete clubes profesionales, además, de ser internacional con la Selección Colombia.

  • Al-Taawon (Arabia Saudita):
  • Racing Club (Argentina)
  • Club América (México)
  • Villarreal CF (España)
  • JJiangsu F.C. (China)
  • Aldosivi (Argentina)
  • Ramón Santamarina (Argentina).
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