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Gol Caracol  / Bruno Fernandes, figura del Manchester United, sufrió robo en su casa mientras jugaba Champions

Bruno Fernandes, figura del Manchester United, sufrió robo en su casa mientras jugaba Champions

La policía inglesa esta investigando el robo que se presentó en la casa del internacional portugués Bruno Fernandes, quien estaba en pleno partido con el Manchester United.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes.
AFP.

La policía de Cheshire, en el norte de Inglaterra, está investigando un robo en la casa del futbolista Bruno Fernandes que se produjo mientras este se enfrentaba con su equipo, el Manchester United, al Como en la Liga de Campeones.

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Según lo descrito en un comunicado remitido a "The Athletic", la policía está indagando la "actividad sospechosa" por parte de "tres hombres sin reconocer" alrededor de las 20:30, hora de Inglaterra, es decir poco después del final del encuentro que el United perdió por 4-1 en Italia.

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La policía llegó a la escena del supuesto crimen y no encontró rastro de los sospechosos.

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"Sin embargo, los agentes confirmaron que hubo un robo en dicha dirección y que un número de objetos fueron sustraídos".

La familia del futbolista no se encontraba en la casa en el momento del asalto.

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