Tour de Francia presentó su recorrido para 2027; ¿hubo estrategia para frenar a Tadej Pogacar?

El Tour de Francia de 2027, cuya edición fue presentada este jueves en París, presenta dos contrarreloj individuales de más de 30 kilómetros y menos terreno montañoso en un intento de contrarrestar el dominio del esloveno Tadej Pogacar, que buscará su sexta victoria en la ronda gala.

Sobre el papel, el gran beneficiado parece el belga Remco Evenepoel, segundo de la pasada edición, y el gran damnificado el danés Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de 2022 y 2023. Sin contar con las opciones del joven francés Paul Seixas, cuarto en julio pasado a sus 19 años, que ha mostrado su calidad en ascenso pero también en crono.

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Con un inicio en Edimburgo, el quinto fuera de Francia en los seis últimos años, tres jornadas británicas, dos llegadas en alta montaña, seis jornadas de 'sprint' y muchos kilómetros escarpados, el Tour busca terreno para evitar que el final de la película se conozca de antemano.

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La apuesta ha sido aumentar los kilómetros cronometrados, que en las últimas ediciones no habían hecho más que retroceder y que buscarán elevar el suspense de la mano de Evenepoel.



"No hacemos el recorrido en contra de ningún corredor, pero sí para un tipo de corredor", explicó el director de la prueba, Christian Prudhomme, que destacó que el campeón del mundo, olímpico y de Europa contra el crono puede representar un auténtico rival para Pogacar.

Aunque los organizadores reconocen que el vencedor de 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026 "se adapta a todos los terrenos" y que en plena forma volverá a ser el máximo favorito.

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La mejora en la montaña que evidenció Evenepoel en la pasada edición, cuando acabó segundo en el podio, le dan opciones si sabe jugar sus cartas con un recorrido que incluye 71 kilómetros cronometrados, la mayor distancia desde 2012.

Crono en el palacio de Francisco I

Los primeros 38, técnicos y con final en el turístico castillo de Chambord, erigido por orden de Francisco I en las orillas del Loira, llegarán en la séptima jornada, tras haber vivido dos etapas escarpadas y un 'sprint' en Reino Unido y una dura en Normandía.

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La travesía del macizo central llevará al pelotón hasta los Alpes, que este año ceden protagonismo en favor de los Pirineos, pero donde además del Grand Colombier, la primera legada en alta montaña, los organizadores han apostado por puertos nuevos, más cortos y con pendientes más duras, como la subida a Bisanne, 12,4 kilómetros al 8,3 % de desnivel.

"Hasta la jornada del Grand Colombier, las distancias en la general serán reducidas", afirma a EFE el responsable del recorrido, Thierry Gouvenou, que espera "mantener el suspense el máximo tiempo posible" y anuncia "sorpresas".

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Una de ellas puede llegar entre Montpellier y Mende, porque antes de la clásica subida al aeródromo de esa ciudad, que albergará la meta por séptima vez, con tres victorias españolas, Marcos Serrano en 2005, Joaquim Rodríguez en 2010 y Omar Fraile en 2018, los organizadores han previsto una "verdadera etapa de montaña donde no hay montaña".

La frase de Prudhomme sirve de advertencia para los candidatos a la general que tendrán que superar 4.300 metros de desnivel positivo a dos pasos de Montpellier, junto al mar, una auténtica novedad que promete batallas explosivas.

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Será la antesala, con la última jornada de descanso, de la traca final que comenzará con la crono de Toulouse, de 33 kilómetros marcados por el ascenso a Pech David, 800 metros al 12,4 % a nueve kilómetros de la meta.

Ya solo quedará por delante la traca final, dos etapas pirenaicas de extrema dureza con los clásicos de este macizo, Tourmalet, Saint-Lary, meta de la etapa 18, Soudet o Marie Blanque, pero también con ascensos a puertos menos conocidos, como los vascofranceses de Burdincurrutchea o Bagargui.

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París esperará ya al ganador, con la sorpresa final de los ascensos a Montmartre, que repetirán por tercer año y comienzan a convertirse en un clásico de la carrera, antes de la llegada final de los Campos Elíseos que albergará el podio que coronará al ganador.