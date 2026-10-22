Figura y su queja por la edición de 2027; "ya no queda Tour de Francia para escaladores"

El español Mikel Landa acudió a París para presenciar en vivo este jueves la presentación del Tour de Francia de 2027 con la esperanza de que su nuevo equipo, el Euskaltel, pueda recibir una de las invitaciones, aunque reconoció que el recorrido incluye menos montaña de la que a un escalador como él le gustaría.

"Ya no queda Tour para escaladores. Hay dos contrarreloj para especialistas, etapas de media montaña y las llegadas en alto justitias", dijo el veterano corredor, que en diciembre cumplirá 37 años.

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A esa edad, se ha lanzado a un proyecto nuevo con el que pretende ayudar al Euskaltel a reverdecer viejos laureles, empezando por un regreso al Tour en el que la formación naranja, ancestro de la actual, no compite desde 2013.

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Su nombre, su prestigio, sus cinco top-10 en la ronda gala, dos cuartos puestos, pueden ser un atractivo para hacerse con una de las invitaciones, aunque él mismo sabe que están muy caras.



"Somos un equipo muy humilde, sabemos donde estamos, pero nos gustaría ir creciendo y bueno, pues queremos estar un poco en la pomada", dijo el alavés, que recordó que ya saben lo que es disputar la ronda gala: "Tenemos una historia en el Tour y no queremos perderla".

"Las invitaciones están muy caras, el ciclismo se ha globalizado mucho y toca pelear mucho", agregó Landa.

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Con una mirada puesta en un recorrido que comenzará en Edimburgo y que ha restado peso a las largas y duras etapas de montaña que tan bien se le dan y que apuesta más por puertos más cortos y explosivos, Landa no pierde la esperanza de "luchar por victorias parciales y quizá el maillot de la montaña".

"Creo que mi tiempo en la general, sobre todo en el Tour, ha pasado", reconoce el veterano ciclista al que los ojos se le van a las dos jornadas que se disputarán en Pirineos.

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"Son los que más me gustan", confiesa el vasco, que en particular miró a la jornada 18, con final en Saint-Lary-Soulan y la subida al duro puerto del Portet.

A sus características se amoldan menos los puertos explosivos que ahora están tan de moda: "Buscan más el espectáculo, que no haya kilómetros muertos, que aunque la etapa sea corta se dispute desde el kilómetro cero. A mi me favorecían más las etapas largas, de desgaste, menos explosivas".

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"Habría que esperar a esas pocas oportunidades que hay para los escaladores", señaló.

Landa sabe que será difícil, sobre todo porque el pelotón actual está bajo el dominio del esloveno Tadej Pogacar, que deja pocas migajas al resto de los competidores.

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"Si no tiene mala suerte como en la Vuelta puede ganar su sexto Tour. Con Isaac del Toro se entiende bien. No sé qué calendario elegirá pero de momento todo es para ellos", indicó.

El español colocó a Pogacar en la estela de ciclistas como Eddy Merckx o Bernard Hinault, "un killer". "Pero también hace de sus victorias un espectáculo. Al menos, aunque sea un abusón, lo hace bien", dijo.