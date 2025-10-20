Síguenos en::
Gol Caracol  / Burla a la Selección Argentina Sub-20; figura del fútbol sudamericano fue feliz por Marruecos

Tras la conquista de Mundial Sub-20 por parte de la Selección de Marruecos, una estrella sudamericana se pronunció en sus redes sociales celebrando la victoria de los africanos. ¡Vea quién es!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 20 de oct, 2025
Jugadores de Argentina tristes por su derrota en la final del Mundial Sub-20
Foto: AFP

