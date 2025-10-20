Burla a la Selección Argentina Sub-20; figura del fútbol sudamericano fue feliz por Marruecos

La Selección de Marruecos logró alzarse este domingo con el trofeo del Mundial Sub-20 que se realizó en territorio chileno. El conjunto africano ganó gracias a dos goles de Yassir Zabiri, quien se consolidó como la figura del torneo, con cinco goles y una asistencia.

Uno de los que celebró el titulo de los marroquíes fue el chileno Arturo Vidal, que en sus redes sociales mandó un mensaje que encendió la polémica con los aficionados argentinos. En concreto, en una historia de Instagram Arturo puso el video de la segunda anotación de Zabiri y lo acompañó con el mensaje: Marruecos, con la bandera de ese país al lado, y unos emojis de cara con corazones en los ojos, y unas manos unidas que significan bendiciones, mostrándose feliz por la victoria de los 'leones del atlas'.

El jugador de Colo Colo siempre ha tenido sus roces con los argentinos, por lo que no es casualidad que haya hecho esa publicación, como forma de burlarse de la derrota del combinado 'albiceleste'. Los hinchas interpretaron ese mensaje de Vidal como una clara provocación que buscaba generar una pelea ya cazada hace tiempo entre los 'gauchos' y los 'australes'.



De igual manera, en la realización de la final en el estadio chileno, los asistentes silbaron el himno de la Selección Argentina Sub-20 y aprovecharon para gritar a todo pulmón los goles de Marruecos que los llevó a ser los campeones del Mundial Sub-20.

Recordemos que la Selección de Chile se enfrentó en dos finales en dos años seguidos a la Selección de Argentina, específicamente, en la edición de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, en donde logró la victoria por penales, y desde ahí la enemistad y el roce, en el ámbito futbolístico, entre ambos países ha estado latente.

Marruecos, celebrando su victoria frente a la Selección Argentina Sub-20 en la final del Mundial Foto: AFP

La Selección de Chile Sub-20 llegó hasta los octavos de final de la Copa del Mundo, pero celebró como propia la derrota de Argentina y el triunfo de los africanos, teniendo en cuenta el historial entre ambos combinados sudamericanos. Igualmente, muchos seguidores del fútbol se quejaron porque decían que la 'albiceleste' se burlaba de cada selección que iba eliminando, como sucedió con Colombia, cuando grabaron un video parodiando una canción escrita para animar al combinado 'cafetero'. Por lo que en las redes calificaron como 'justicia divina' la consagración de Marruecos en detrimento de los intereses argentinos, y se atrevieron a lanzar mensajes como 'Marruecos salvó al futbol", mostrando que muchos estaban felices por la caída del conjunto dirigido por Diego Placente.