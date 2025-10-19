Espaldarazo para James Rodríguez en México; “acá no resuelven como en Colombia”

Ya son seis los partidos consecutivos en los que el León no puede ganar en la Liga MX, y ni con el cambio de técnico (salió Eduardo Berrizo y llegó Ignacio Ambriz) ha podido levantar cabeza, a pesar de tener en sus filas a James Rodríguez.

Aunque algunos critican al mediocampista colombiano al ser su máxima estrella, el ‘10’ cucuteño viene respondiendo en lo individual, por lo que en México lo respaldan a él, en medio del mal momento que vive el club de Guanajuato.

Tras la derrota 2-0 a manos del Santos Laguna, James Rodríguez dejó buenas estadísticas personales, con 7 pases clave, 4 centros precisos, 69 pases precisos, 102 toques de balón y hasta 4 duelos ganados, lo que respalda que viene respondiendo a pesar de los malos resultados del León.



Apoyo para James Rodríguez en México

El periodista Julio Saucedo, a través de su cuenta de ‘X’, dejó un claro mensaje luego de la caída del Club León del pasado sábado, señalando que el ‘10’ está cumpliendo desde su lugar.

“James Rodríguez sí es el mismo de Colombia, solo acá no resuelven como en Colombia”, escribió el citado comunicador, comparando las nóminas y los compañeros que rodean al mediocampista.



James sí es el mismo de Colombia… solo acá no resuelven como en Colombia — Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) October 19, 2025

En un tono diferente, otro periodista que cubre el día a día del León, Paco Vela, dejó un mensaje en el que señala que el equipo y el reconocido futbolista están “condenados a no estar juntos”.

De hecho, señaló que “pobre James, de verdad. Pobre León, de verdad”, pero pidiendo que lo que se gastan en el salario del ‘10’ lo deberían invertir en más futbolistas y así conformar un buen colectivo.

“James necesita otro (si oooootro más) equipo, y el León necesita invertir mejor en otros jugadores que ayuden a elevar el nivel y que no dependan tanto de que jueguen para ellos”, finalizó Vela en su cuenta de ‘X’.

Pobre James, de verdad



Pobre León, de verdad



Están condenados a no estar juntos



James necesita otro (si oooootro más) equipo, y el León necesita invertir mejor en otros jugadores que ayuden a elevar el nivel y que no dependan tanto de que jueguen para ellos — Paco Vela (@PacoVela14) October 19, 2025

En la presente Liga MX, James Rodríguez tiene 10 partidos jugados, tres goles y una asistencia, pero su aporte no ha sido suficente en una mala campaña del León, que está en el puesto 14 de la tabla de posiciones del campeonato mexicano, con apenas 12 puntos, a 19 unidades del líder que es el Toluca y con pocas chances de clasificar a la ronda final del torneo.

Y en medio de ese mal momento que vive en México, su futuro estaría lejos del Guanajuato, ya que su contrato termina a final de año de 2025 y no habría intención, ni charlas recientes, para renovar su contratro con el equipo 'esmeralda', por lo que tendría que buscar un nuevo reto para el 2026, donde quiere tener protagonismo y rodaje de cara al Mundial con la Selección Colombia, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.