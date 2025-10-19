Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Espaldarazo para James Rodríguez en México; “acá no resuelven como en Colombia”

Espaldarazo para James Rodríguez en México; “acá no resuelven como en Colombia”

Luego de una nueva derrota del León en la Liga MX, el nombre del ‘10’ James Rodríguez fue tema por su buen nivel individual, pero sin acompañamiento en el equipo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez con el Club León - Foto:
León Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad