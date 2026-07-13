Sebastián Villa, una historia de amores y odios que tendrá un nuevo episodio en Boca Juniors

Sebastián Villa está de regreso en Boca Juniors. Luego de varios días de negociaciones, el delantero colombiano llegó a Buenos Aires, se sometió a los exámenes médicos y quedó a un paso de firmar un nuevo contrato con el conjunto 'xeneize', en un movimiento que, como ocurrió durante buena parte de su primera etapa en el club, ha vuelto a dividir opiniones entre los hinchas.

El extremo antioqueño vivió uno de los ciclos más intensos que se recuerden en los últimos años en Boca. En lo deportivo fue determinante: disputó más de 170 partidos, marcó decenas de goles y fue una de las principales figuras de un equipo que conquistó siete títulos. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para definir partidos lo convirtieron en un futbolista fundamental durante varias temporadas.

Sin embargo, fuera de la cancha la historia fue completamente diferente. Su paso por el club también estuvo marcado por diferentes polémicas que deterioraron la relación con una parte importante de la afición. Las causas judiciales que enfrentó, los conflictos con la dirigencia, su ausencia a entrenamientos y la manera en que terminó saliendo de la institución en 2023 dejaron heridas que parecían difíciles de sanar.

Después de su salida, Villa reconstruyó su carrera lejos de La Bombonera. Tras un breve paso por el fútbol de Bulgaria, encontró continuidad en Independiente Rivadavia, donde recuperó protagonismo y volvió a exhibir el nivel futbolístico que despertó el interés de Boca para apostar nuevamente por su regreso. Su rendimiento terminó convenciendo a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, que acordó su incorporación por cerca de 6,5 millones de dólares.



Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia. AFP.

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El regreso, sin embargo, no ha estado exento de controversia. Mientras un grupo de aficionados se acercó a recibirlo, pedirle fotografías y desearle éxitos durante su revisión médica, otro sector expresó su rechazo, recordando la forma en la que abandonó el club y las situaciones extradeportivas que protagonizó. Incluso en redes sociales, las reacciones reflejan una marcada división entre quienes priorizan su calidad futbolística y quienes consideran que su vuelta nunca debió concretarse.

Ahora comenzará un nuevo capítulo en una relación que nunca ha sido sencilla. Villa tendrá nuevamente la oportunidad de demostrar su talento con la camiseta azul y oro, pero también cargará con el desafío de reconstruir el vínculo con una hinchada que, una vez más, parece debatirse entre el recuerdo del futbolista decisivo y las polémicas que marcaron su primer ciclo en Boca Juniors.