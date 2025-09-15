Campeón del mundo con Francia se retira de forma inesperada; “no me arrepiento de nada”

Samuel Umtiti, ex jugador del Barcelona y Lyon y campeón del mundo con Francia en 2018, anunció este lunes que cuelga las botas a los 31 años, después de haber vivido un calvario de lesiones.

"Después de una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo he dado TODO con pasión y no me arrepiento de NADA. Quiero dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que he coincidido", dijo Umtiti, en su mensaje de despedida en Instagram.

El central citó al Lyon (2012-2016), FC Barcelona (2016-2022), Lecce (2022-2023) y Lille (2023-2025), así como a la selección francesa (31 partidos, 4 goles).

Precisamente, el defensor central zurdo se coronó campeón mundial con 'Les Bleus' en 2018, tras formar pareja con Raphäel Varane, otro laureado que se retiró prematuramente. En aquel torneo, Umtiti fue decisivo al cabecear el gol de la victoria en la semifinales ante Bélgica.

Desde entonces, los problemas en la rodilla no le abandonaron. En los seis años en le Barcelona, disputó apenas 50 partidos. En el Lille, su último club profesional, solo jugó 13 partidos entre 2023 y 2025.

Fue 31 veces internacional con la selección francesa, con cuatro goles en su haber. De hecho, una de sus anotaciones fue en el Mundial de Rusia 2018 y fue inolvidable en el camino de los galos para el título de la Copa del Mundo, ya que fue en el 1-0 sobre Bélgica en semifinales, llevando a su equipo a la disputo por el prestigioso trofeo. En el certamen orbital disputó seis partidos.

Es el quinto jugador campeón del mundo en Rusia en poner fin a su carrera, después de Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami y Steve Mandada, que anunció la semana pasada el final de su actividad como futbolista.

En el palmarés de Samuel Umtiti, además del Mundial de Rusia 2018, aparecen dos títulos con el Olympique de Lyon (Copa de Francia y Supercopa de Francia), y 7 trofeos con las camiseta del Barcelona (2 ligas de España, 2 Supercopas de España y 3 Copas del Rey)