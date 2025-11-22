Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Campeón del mundo regresó a las canchas, después de 811 días: jugó un partido oficial

Campeón del mundo regresó a las canchas, después de 811 días: jugó un partido oficial

A pesar de que su carrera era exitosa, hasta el punto de que se coronó campeón del mundo con su selección, luego vivió un calvario por más de dos años.

Por: EFE
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Francia se coronó campeona del mundo en Rusia 2018, con Paul Pogba entre sus figuras
La Selección Francia se coronó campeona del mundo en Rusia 2018, con Paul Pogba entre sus figuras
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad