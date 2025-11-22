Real Madrid, a una firma de renovar a una de sus figuras; es patrimonio 'merengue'

El inicio de temporada de Vinícius Júnior ha estado marcado por contrastes. El futbolista brasileño, una de las grandes figuras del Real Madrid en los últimos años, ha alternado actuaciones brillantes con momentos de tensión dentro y fuera del campo. Sus reacciones airadas, discusiones y gestos que han dado de qué hablar en el entorno del club han generado un debate constante sobre su madurez, su relación con el cuerpo técnico y, especialmente, su futuro en la institución.

A este ambiente se suman los rumores que han circulado recientemente sobre una posible salida del extremo, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2027. Aunque Vinícius llegó al Real Madrid en 2018 por 45 millones de euros y ha sido determinante en los títulos conquistados por el club en los últimos años, algunos medios han insinuado que podría buscar nuevos horizontes. Sin embargo, desde España también han surgido versiones que aseguran que el club confía plenamente en él y no contempla desprenderse de uno de sus activos más valiosos.

¿Vinícius renovará con Real Madrid?

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid Foto: AFP

Pese a las distintas versiones que circulan en la prensa internacional, todo parece indicar que el delantero de 25 años sí renovaría con el Real Madrid. En el club lo consideran un futbolista de élite, un patrimonio deportivo y económico que debe continuar en la plantilla.

La polémica más reciente se dio en el clásico ante el Barcelona, cuando Vinícius mostró gestos de molestia al ser sustituido por Xabi Alonso. Aunque el episodio generó tensión mediática, puertas adentro el ambiente parece estar controlado y la relación entre jugador y entrenador no estaría desgastada.

Según el diario 'AS', el brasileño está enfocado y convencido de que su sitio natural es el Real Madrid: “Vinícius sabe que su sitio está en el Real Madrid, algo que va mucho más allá de momentos puntuales y de ese carácter que aparece cuando el delantero está a tope de pulsaciones. La semana junto a sus compañeros de selección ha servido para reforzar la autoestima del delantero y para minimizar lo vivido. En Brasil, Vinícius luce mejor cara”, publicó el medio español.



Números de Vinícius Júnior

En lo que va de la temporada, Vinícius Júnior ha disputado 22 partidos en todas las competiciones, en los que ha registrado seis goles y cinco asistencias en 1.593 minutos. Aunque no ha tenido su mejor campaña en cuanto a cifras, su peso ofensivo sigue siendo fundamental.



¿Cuándo volverá a jugar Real Madrid?

El Real Madrid volverá a la acción este domingo 23 de noviembre, a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana), cuando visite al Elche por la fecha 13 de la Liga de España. Los dirigidos por Xabi Alonso necesitan ganar para recuperar el liderato del campeonato, ya que comparten puntos con el Barcelona, que goleó 4-0 al Athletic Club.