Como todo un "matador", así vieron a Luis Javier Suárez tras un nuevo gol con Sporting Lisboa

Sporting Lisboa sigue en carrera en la Copa de Portugal, luego de superar este sábado 3-0 al Marinhense. Uno de los goles de los 'leones' fue obra de Luis Javier Suárez, quien comenzó la contienda en el banco de suplentes, pero a su ingreso supo aprovechar los minutos en cancha. En los medios portugueses hablaron de su actuación.

El delantero samario cerró la cuenta en el José Avalade, al marcar el 3-0 al minuto 81. Suárez Charris aprovechó un buen pase al centro del área, y en medio de los defensores del cuadro rival, se escabulló con velocidad para definir. El colombiano celebró recibiendo abrazos de felicitaciones de sus compañeros; las reacciones no se hicieron esperar.

¿Cómo vieron en Portugal el desempeño de Luis Javier Suárez?

En ese orden de ideas, las habituales calificaciones no se hicieron esperar y en el caso del artillero samario lo definieron con la palabra "matador". En cuanto a su puntuación le otorgaron un seis sobre diez.

"Matador. Salió del banquillo para ganar ritmo, con el resultado ya decidido, pero marcó en su primera oportunidad tras un centro de Quenda. Y en el 90+2', de cabeza, casi vuelve a marcar...", fueron las palabras que se leyeron en el diario 'A Bola' sobre el desempeño de Luis Javier Suárez frente a Marinhense.



Sporting Lisboa se impuso al AC Marinhense en la Copa de Portugal. X de @SportingCP

El DT alabó el esfuerzo del samario y todos en el equipo

"El equipo cumplió. Todos fueron exigentes. Fue un partido dentro de sus características habituales. Un equipo con un bloque bajo. Sabíamos que tendríamos varias oportunidades. En la primera parte, tuvimos varias situaciones cerca de la portería del Marinhense . Lucharon muy bien. Hay que reconocer la organización y la confianza del Marinhense. Muy bien organizados y comprometidos con las exigencias de jugar contra los campeones nacionales. Nuestro equipo estuvo serio, dinámico, intentando inyectar velocidad. Nadie defraudó las expectativas. Contento con su compromiso. Hicimos nuestro trabajo", dijo el entrenador de los 'leones' a 'Sport TV' y que replicaron en 'A Bola'.

Reviva acá el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Marinhense