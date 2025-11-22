Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Como todo un "matador", así vieron a Luis Javier Suárez tras un nuevo gol con Sporting Lisboa

Como todo un "matador", así vieron a Luis Javier Suárez tras un nuevo gol con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez se reportó este sábado en el tablero con Sporting Lisboa en la Copa de Portugal, y en la nación lusitana no dudaron hablar de su desempeño en el campo de juego.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez festeja un nuevo gol con Sporting Lisboa en Copa de Portugal.
Luis Javier Suárez festeja un nuevo gol con Sporting Lisboa en Copa de Portugal.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad