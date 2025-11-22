"Richard Ríos siempre ha estado a la altura, es un jugador muy importante para Benfica"

Richard Ríos tomó un respiro luego de varias semanas 'turbulentas' con Benfica. El volante colombiano había sido cuestionado por su rendimiento en las 'águilas', pero tras su gol en la Copa de Portugal, - el primero con este club -, todo empezó a encaminarse.

Uno de los mayores defensores del antioqueño en territorio portugués siempre ha sido su DT, José Mourinho. Desde el primer día, el estratega lusitano ha insistido en las cualidades técnicas del centrocampista de nuestro país y todo lo que puede aportar en beneficio del equipo; lo importante que es en el plantel.

Richard Ríos celebra su primer gol con Benfica - Foto: Benfica Oficial

Precisamente 'Mou' se refirió al primer gol en Europa de Ríos Montoya, su primera anotación con Benfica. Resumió el partido del futbolista de la Selección Colombia frente a Atlético Clube de Portugal, resaltando la entrega y disposición desde su ingreso al césped de juego.



“Creo que siempre tiene impacto en el equipo, incluso cuando no hace las cosas que la gente espera que haga, o cuando no alcanza el nivel de calidad que la gente espera que alcance. Pero hay una base que con él parece que no es negociable, que es la base de la entrega, de la corporeidad, del área del campo que ocupa, en la presión, en la transición, ya sea ofensiva o defensiva", comenzó diciendo en rueda de prensa Mourinho sobre el desempeño de Richard Ríos.



"Un jugador muy importante"

A continuación, el timonel lusitano de 62 años asemejó la fisicidad del exPalmeiras con Rui Costa, exjugador y actual dirigente del Benfica. Claro está sin hacer comparaciones.

"Creo que siempre ha estado a la altura, incluso con algunos errores en la construcción, incluso con algunos errores aquí y allá en los espacios cortos, le falta esa finura. No es por adular a mi presidente, pero no vamos a comparar a Ríos con Rui Costa, solo por poner un ejemplo, pero nos aporta mucho. Si marcar un gol le da alegría, le da más confianza, estupendo. Pero Ríos, para mí, desde que llegué, es un jugador muy importante", concluyó 'Mou'.

¿Cuándo vuelven a jugar Richard Ríos y Benfica?

Será este martes 25 de noviembre, a las 12:45 p.m., cuando visiten al Ajax por la quinta jornada de la fase de liguilla de la Champions League. Las 'águilas' necesitan los puntos con urgencia, ya que no han ganado luego de cuatro fechas disputadas y se ubican en el fondo de la tabla. Su rival también está urgido del triunfo.