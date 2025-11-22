Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Richard Ríos siempre ha estado a la altura, es un jugador muy importante para Benfica"

"Richard Ríos siempre ha estado a la altura, es un jugador muy importante para Benfica"

Desde Benfica llegaron palabras de elogio para Richard Ríos, luego de que marcara su primer gol con las 'águilas' y ser importante en compromiso por la Copa de Portugal.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, volante colombiano que juega en Benfica.
Richard Ríos, volante colombiano que juega en Benfica.
X de @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad