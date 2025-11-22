"A la Selección Colombia le tengo fe para el Mundial 2026, más teniendo a Néstor Lorenzo"

La mejor presentación de la Selección Colombia en la historia de los mundiales fue en Brasil 2014. En dicha cita orbital, de la mano de José Néstor Pékerman, alcanzó los cuartos de final, donde perdió 2-1 con la 'canarinha'. De paso, ese torneo significó el regreso de la 'tricolor' a ese certamen, pues no lo hacía desde Francia 1998.

Y es que el entrenador argentino estuvo al frente del equipo 'cafetero' en 78 compromisos, firmando 43 victorias, 17 empates y 18 derrotas. Bajo su mando, el cuadro nacional marcó 135 goles y recibió 70 en contra. Por eso, es una voz más que autorizada para opinar de lo que puede pasar con los colombianos en el Mundial de 2026.

Recordemos que la Selección Colombia no estuvo en Qatar 2022, pero dirá presente en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, espera ser protagonista y, por qué no, igualar o mejorar lo hecho en el campeonato de Brasil 2014, esta vez de la mano de Néstor Lorenzo, quien fue el asistente técnico de Pékerman en su paso por la 'tricolor'.

En una corta charla con Yeltsin Rios, que compartió en sus redes sociales, José Néstor Pékerman respondió unas cuantas preguntas sobre el combinado patrio. Además de haber puesto al mismo nivel a la Colombia de 2014 con la Argentina 2006, auguró buenos resultados para estas selecciones en el Mundial del 2026.



Alineación titular de la Selección Colombia contra Australia, en el último partido preparatorio del 2025 Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

¿Mate o café?

"Primero café".

De las siguientes selecciones, ¿con cuál de quedas? 2006, 2014 o 2018.

"Indudablemente, la 2006 y 2014. Ahora, no puedo ser injusto con la 2018 porque hubo situaciones que tuvimos que contemplar, que algo nos faltó y no precisamente en el Mundial. Siempre espere que no se presentaran una serie de lesiones, pero que se dieron y afectaron el rendimiento".

Publicidad

¿Cómo crear buenos grupos?

"Se crea un hábito y cuando lo entienden y hay armonía, los grupos saben que esa responsabilidad la tienen y la cumplen".

¿Para qué está Argentina en el Mundial 2026?

"Para meterse en la lucha por el título".

¿Y la Selección Colombia?

"Siempre le tengo fe, más estando Néstor Lorenzo".