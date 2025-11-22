Síguenos en:
"A la Selección Colombia le tengo fe para el Mundial 2026, más teniendo a Néstor Lorenzo"

Después de haber brillado por su ausencia en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Colombia regresa a una cita orbital y será en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Colombia celebran una victoria, previo al Mundial 2026
AFP

