Carlo Ancelotti sobre la ausencia de Vinícius por su expulsión: "pienso que ha aprendido"

El Real Madrid disputará ante la UD Las Palmas el primero de sus dos partidos en LaLiga EA Sports sin Vinícius Junior , al que su técnico, Carlo Ancelotti , aseguró que echarán "de menos", tras reconocer que el delantero brasileño "ha aprendido de la tarjeta roja" que recibió en Mestalla en el primer partido del 2025.

"No hemos hablado de esto, pero si ha estado más tranquilo es porque pienso que ha aprendido de lo que ha pasado en los últimos tiempos, de la tarjeta roja. Le echamos de menos porque siempre Vini es un gran jugador", dijo en rueda de prensa Ancelotti.

Confirmó el técnico italiano que mantendrá el sistema 4-3-3 con un tridente en el que no tendrá cabida el brasileño Endrick de inicio pese a marcar dos goles al Celta de Vigo en la prórroga, que dieron al Real Madrid el pase a cuartos de final de la Copa del Rey.

"Tiene opciones, como todos, pero la idea es meter a lo que estamos acostumbrados. Tenemos a Brahim en buena forma y Mbappé y Rodrygo están muy bien", aseguró, desvelando el tridente por el que apostará sin Vinícius.

Endrick debe seguir con su aprendizaje. "Nunca ha cambiado mi idea, podemos contar con él teniendo en cuenta el aprendizaje que tiene que tener un jugador joven de 18 años que viene de Brasil y tiene que adaptarse. Está progresando de la manera que pensábamos, iba a progresar, está trabajando, es muy serio y profesional. Ha aprovechado los minutos mostrando su mejor cualidad que es marcar goles", analizó.

Endrick con el Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP.

Mbappé, cada partido más líder

El liderazgo en el Real Madrid lo va asumiendo el francés Kylian Mbappé según el delantero francés se ha ido adaptando a su nuevo club y acercándose a la imagen que le convirtió en uno de los mejores del mundo.

"No sé si es más líder o no, pero creo que cada día que pasa busca más protagonismo por lo que hace en el campo. No ha cambiado su actitud fuera y dentro, es muy humilde. Ha crecido su protagonismo en el campo mostrando un nivel muy alto, nos ayuda a todos. Su periodo de adaptación terminó hace un mes y en cada partido me parece que sube su nivel", opinó 'Carletto'.

Centrado en el duelo liguero ante la UD Las Palmas, a Ancelotti le preocupa por encima de todo la corta recuperación que han tenido sus futbolistas que acabaron jugando en Copa del Rey en la madrugada del jueves al viernes, por la prórroga que necesitaron para eliminar al Celta.

Kylian Mbappé festeja su gol con Real Madrid contra el Celta de Vigo en Copa del Rey. Angel Martinez/Getty Images

"Quejarme del calendario lo hago muchas veces porque hay mucho que hacer. Un partido a las 21:30 en agosto lo puedo entender porque hace mucho calor, en enero lo entiendo un poco menos", criticó.

"Ante Las Palmas hay que competir y luchar, teniendo en cuenta que tenemos que pelear por LaLiga es un momento importante, empieza el segundo tramo de la temporada, estamos cerca de la primera posición y es un momento para sumar puntos teniendo en cuenta la fuerza del rival, que lo está haciendo bien", dijo.