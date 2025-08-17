La séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025 continúa este domingo 17 de agosto con el partido que protagonizarán Deportes Tolima y Millonarios en el Manuel Murillo Toro. Con presentes distintos llegan tanto 'pijaos' y 'embajadores' al duelo en la ciudad de Ibagué; la urgencia sin duda es para los azules bogotanos.

Y es que los dirigidos por David González ocupan la última casilla en la tabla de posiciones, con sólo un punto sumado en cuatro compromisos disputados; aunque hay que indicar que tienen pendientes dos juegos de las primeras jornadas. Por el lado del Tolima están un poco mejor en la clasificación (10 puntos en seis partidos), y esperan darle una alegría a su hinchada, y de paso, propinarle un nuevo revés a Millonarios.

A qué hora juega HOY Millonarios contra Tolima, por la Liga BetPlay II-2025

Azules, a punto de quedarse con las manos vacías.

En ese orden de ideas, el balón rodará en el Manuel Murillo, este domingo 17 de agosto, a las 6:10 de la tarde. Los fanáticos tanto de Tolima y Millonarios que no puedan asistir al estadio, lo podrán seguir EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol colombiano.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto detallado, las jugadas virales y polémicas, al igual que la crónica y la respectiva tabla de posiciones.



Varias bajas en Millonarios

Además de las ausencias de Leonardo Castro, David Mackalister Silva y Néyser Villarreal, quien posó en un 'live' con la camiseta del América de Cali; David González tampoco podrá contar con Andrés Llinás y Helibelton Palacios.

Voces de los protagonistas

"Hay muchas expectativas con este partido, estamos ilusionados no sólo con este juego sino en lo que viene por delante. El planteo del técnico, venimos de buena manera y vamos afrontar d gran manera el partido", esas fueron las palabras de Bruno Larregui, delantero del Tolima, en la previa del juego en Ibagué.



Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar al Tolima:

¡Ibagué a la vista! ¡VAMOS MILLOS QUERIDO! 🔥💙



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana al Tolima en el Murillo Toro.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/Qs76tSABG6 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 16, 2025

La lista de citados en Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios: