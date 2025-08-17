"Jorge Carrascal es un jugador con muchas cualidades, no tardará en demostrarlo"

El arribo de Jorge Carrascal al Flamengo marcó uno de los movimientos más sonados del último mercado de fichajes en Brasil. El mediocampista cartagenero, con pasado en clubes de renombre como River Plate y Millonarios, dejó su etapa en el Dinamo de Moscú para sumarse al elenco de Río de Janeiro, que desembolsó cerca de 12,5 millones de euros por su fichaje. Su incorporación despertó ilusión en la afición del ‘mengão’, que confía en que el colombiano aporte desequilibrio y creatividad en un equipo acostumbrado a pelear por títulos.

El futbolista de 27 años vivió su estreno con la camiseta rojinegra el pasado 13 de agosto en la Copa Libertadores, cuando Flamengo enfrentó al Internacional de Porto Alegre en la ida de los octavos de final. En aquel compromiso, el cuadro carioca se impuso por la mínima diferencia con anotación de Bruno Henrique. Carrascal ingresó al minuto 72 y, de acuerdo con la aplicación especializada ‘Sofascore’, su calificación en cancha fue de 6.8, dejando sensaciones positivas en sus primeros minutos oficiales.

Aunque su debut fue breve, bastó para encender las expectativas sobre lo que puede ofrecer al conjunto dirigido por Filipe Luis. El colombiano se caracteriza por su técnica depurada, su visión de juego y su capacidad para romper líneas rivales, cualidades que Flamengo espera aprovechar en un calendario cargado de compromisos tanto en el torneo local como en competencias internacionales.



¿Qué dijo referente del Flamengo sobre Jorge Carrascal?

Jorge Carrascal fue presentado como nuevo jugador del Flamengo. Instagram oficial del Flamengo

La adaptación de Carrascal al exigente entorno del Flamengo no ha pasado desapercibida dentro del vestuario. Uno de los primeros en pronunciarse sobre su llegada fue Giorgian De Arrascaeta, referente del club y figura indiscutible en el mediocampo. El uruguayo valoró la incorporación del colombiano y envió un mensaje de confianza sobre lo que puede aportar al equipo.

Publicidad

“Es un jugador que llega para ayudar muchísimo, para potencializar nuestro grupo y elenco. Está conociendo un poco lo que es Flamengo, el fútbol brasileño, la gente sabe aquí que la exigencia es muy grande, entonces tenemos que tener calma porque es un jugador que tiene muchas cualidades y no va a tardar en demostrar eso dentro del campo”, expresó De Arrascaeta.

Las palabras del uruguayo se suman a las del entrenador Filipe Luis, quien también analizó el estreno del exRiver Plate. Si bien resaltó la calidad del cartagenero, también señaló aspectos a mejorar.

Publicidad

“Es un jugador que ya hemos visto con mucha calidad. Tiene un manejo de balón muy fino. Es cierto que entró en un momento del partido en el que nuestro equipo no dominaba, no le favorecía, y terminó alejándose un poco de la posición que teníamos prevista para él desde el principio”, afirmó.

El estratega no dejó pasar la oportunidad de lanzar una crítica constructiva: “Quizás por querer demostrar su calidad, Jorge Carrascal terminó perdiendo su posición con frecuencia y no creando las situaciones que esperábamos para que fuera más decisivo. Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla y vamos a nutrirlo para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años”.

Las expectativas son altas y el propio entorno de Flamengo parece convencido de que Carrascal tiene el potencial para consolidarse como una pieza clave. Con el respaldo de referentes y cuerpo técnico, el mediocampista colombiano inicia un nuevo capítulo en su carrera con la misión de brillar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.