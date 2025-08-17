Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia pierde una alternativa para la convocatoria: en su club lo descartan

La Selección Colombia pierde una alternativa para la convocatoria: en su club lo descartan

A pesar de que se perfilaba como uno de los posibles llamados a la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela, las noticias no son alentadoras.

Jugadores de la Selección Colombia celebran un gol en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
Jugadores de la Selección Colombia celebran un gol en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 17, 2025 02:04 p. m.