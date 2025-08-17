La Selección Colombia pierde una alternativa para la convocatoria: en su club lo descartan

La Selección Colombia sueña con clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026, tras haber brillado por su ausencia en Qatar 2022. Hasta el momento, marcha en el sexto puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Recordemos que, en esta ocasión, los primeros seis van de manera directa, mientras que el séptimo disputará el repechaje. Por eso, es clave no tropezar en los partidos que le restan, los cuales son contra Bolivia, el jueves 4 de septiembre, como local en Barranquilla, y con Venezuela, el martes 9 de dicho mes, en condición de visitante.

Para ello, el director técnico, Néstor Lorenzo, espera contar con sus mejores jugadores. Sin embargo, se habría confirmado la primera baja para la convocatoria. Desde el Real Betis dieron a entender que Nelson Deossa no está en óptimas condiciones físicas y sería imposible que estuviera listo para esa doble fecha FIFA.

Y es que, a pesar de que no es de los habituales, el presente del mediocampista invitaba a que el entrenador de la 'tricolor' pudiera considerarlo dentro de la lista definitiva. Fue figura en Monterrey, se destacó en el Mundial de Clubes y eso le permitió dar el salto a Europa, fichando por Real Betis, donde no ha podido debutar.

Manuel Pellegrini, director técnico del equipo español, habló en rueda de prensa sobre el colombiano y lo que dijo no fue alentador. "Deossa no se ha integrado al plantel, así que cuando no se integran al plantel es porque todavía le quedan unas semanas trabajando en campo, pero con los fisios", afirmó de entrada.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en una jornada de entrenamiento AFP

"Yo creo que antes del parón de la jornada FIFA no creo que vaya a estar. El plazo de Deossa es difícil decirlo. Aún no ha comenzado a hacer trabajos con los fisios y mucho menos con el primer equipo. Hay un parón en 15 días más y ojalá que para el parón ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo", sentenció.

De esa manera, si Néstor Lorenzo estaba considerando llamar al futbolista de 25 años, queda descartado, pues desde Real Betis quieren aprovechar esa doble jornada FIFA para que se ponga a punto y recuperarlo. Razón por la que el volante deberá aguardar un poco más para decir presente en una convocatoria de Selección Colombia.