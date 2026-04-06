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Gol Caracol  / Celebra Luis Díaz y Bayern Múnich, antes de duelo con Real Madrid por Champions; volvió Harry Kane

Celebra Luis Díaz y Bayern Múnich, antes de duelo con Real Madrid por Champions; volvió Harry Kane

Este martes se viene el duelo estelar de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Y a horas de ese encuentro hubo novedades en el equipo alemán.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Getty

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