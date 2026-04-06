Celebra Luis Díaz y Bayern Múnich, antes de duelo con Real Madrid por Champions; volvió Harry Kane

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se entrenó este lunes junto al resto del grupo y apunta al once de su equipo para enfrentarse al Real Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El jugador británico se lesionó un tobillo durante un entrenamiento con Inglaterra. Se perdió el choque de su selección ante Japón y tampoco se enfrentó al Friburgo el pasado sábado en la Bundesliga. Saltaron las alarmas en el Bayern y se han apagado a 24 horas de jugar contra el Real Madrid.

El club bávaro publico en su página web que Kane se entrenó con normalidad antes de viajar a Madrid. De este modo, el técnico Vincent Kompany recupera a uno de sus jugadores más importantes que acumula esta temporada 48 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones.

Kane es un delantero de incuestionable valor que hasta que no llegó al Bayern Múnich no tradujo en títulos su enorme producción goleadora. No ganó en ninguna de las doce temporadas que jugó en el Tottenham. Tampoco con el Norwich y menos con el Milwall en Segunda División. Con Inglaterra rozó una Eurocopa, pero cayó en Londres en aquella final que le arrebató Italia en Wembley.



Tuvo que esperar a fichar por el Bayern para estrenar sus vitrinas. Ya luce en ellas una Bundesliga y una Supercopa de Alemania. Como Mbappé, tampoco es dueño de una Liga de Campeones. Pero, igual que el francés, acarició el título. Llegó a la final de la temporada 2018/19 y el Liverpool le arrebató la gloria en el Metropolitano.

Harry Kane jugador del Bayer AFP

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Su presencia en el Bernabéu parece asegurada. En la pasada ventana de partidos internacionales sufrió un contratiempo en un tobillo. No jugó contra el Friburgo el fin de semana, pero este lunes se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros antes de viajar a Madrid.

Su compañero Joshua Kimmich, ya advirtió que el inglés estaría de cualquier forma sobre el verde de la casa blanca: "Creo que jugaría hasta en silla de ruedas. Se arrastraría hasta el campo si es preciso. Espero que esté en forma para el martes", dijo a declaraciones a Bild.

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El caso es que parece que Kane no tendrá que arrastrarse en silla de ruedas. Mbappé, menos. Hace ya tiempo que adquirió el ritmo competitivo tras superar su contratiempo con una rodilla. El francés, 38 tantos en todas las competiciones esta temporada, y Kane, 48, son los reyes del gol en Europa. Pero ambos, son los reyes sin corona. La Liga de Campeones no luce entre sus éxitos.