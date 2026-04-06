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Gol Caracol  / Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Díaz en Champions League

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Díaz en Champions League

Este martes el estadio Santiago Bernabéu recibirá el partido más atractivo de los cuartos de final de Champions League, con el colombiano Luis Díaz presente con Bayern Múnich contra el Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Real Madrid vs Bayern Múnich
Kylian Mbappé y Luis Díaz Real Madrid vs Bayern Múnich - Fotos:
AFP

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