Giro de Italia 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, las 21 etapas

Se abrió el telón de la primera grande del ciclismo de la temporada. El Giro de Italia 2026, se disputa del viernes 8 de mayo al domingo 31 del mismo mes, y con la presencia de varios de los mejores corredores del mundo. Eso sí, la mayoría de las miradas se centran en Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), favorito a hacerse con el título y, de esa manera, conseguir las tres: Tour, Vuelta y 'corsa rosa'.

Sin embargo, el danés no lo tendrá fácil. Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG), Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) y Enric Mas (Movistar Team) son algunos de los ciclistas que llegan con el objetivo de dar el 'golpe' y subirse a lo más alto del podio.

Además, los colombianos no se quedan atrás. Esta edición del Giro de Italia cuenta con alta montaña y, por eso, la ilusión con los 'escarabajos' es mayúscula. Allí, quienes figuran son Einer Rubio, del Movistar Team, Egan Bernal (Netcompany INEOS) y Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious. Cada uno de ellos es visto como pieza clave en sus escuadras para buscar el título y ganar una que otra etapa.



Horarios de transmisión de todas las etapas del Giro de Italia 2026

ETAPA 1

Día: viernes 8 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Nessebar - Burgas (147 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 2

Día: sábado 9 de mayo.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Burgas - Veliko Tarnovo (221 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).



ETAPA 3

Día: domingo 10 de mayo.

Hora: 7:15 a.m. (Colombia).

Recorrido: Plovdiv - Sofia (175 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 4

Día: martes 12 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Catanzaro - Cosenza (138 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 5

Día: miércoles 13 de mayo.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Praia a Mare - Potenza (203 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 6

Día: jueves 14 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Paestum - Napoles (141 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 7

Día: viernes 15 de mayo.

Hora: 6:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Formia - Blockhaus (244 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 8

Día: sábado 16 de mayo.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Chieti - Fermo (156 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 9

Día: domingo 17 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Cervia - Corno alle Scale (184 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).