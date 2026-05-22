Real Madrid anunció una nueva salida y se queda sin otra figura; "te agradecemos por todo"

David Alaba abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada, según anunció este viernes de forma oficial el club 'merengue' a través de un comunicado publicado en su página web.

La baja del defensa austríaco se suma a la del primer capitán Dani Carvajal, que el pasado lunes anunció que no renovará su contrato con el equipo, el cual finaliza al final de la presente campaña, y a la del entrenador español Álvaro Arbeloa, que confirmó en la mañana de este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo del 'conjunto blanco'.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia ”, reza el comunicado.

Alaba se marcha de la entidad 'merengue' tras defender la camiseta en un total de 131 partidos durante 5 temporadas, en las que conquistó 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.



Para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Alaba "se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Publicidad

De igual modo, el futbolista se marcha del equipo como agente libre al finalizar la temporada. Esto ocurre luego de que tanto el jugador como el club no llegaran a un acuerdo para la renovación de su contrato, el cual finaliza el 30 de junio de 2026.

Entre tanto, el estadio Santiago Bernabéu presentará este sábado, durante su último partido de Liga de España, un homenaje de despedida para el jugador, al igual que para su compañero Dani Carvajal y el técnico Álvaro Arbeloa.