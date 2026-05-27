Celebró Daniel Muñoz; así fue el gol de Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

Crystal Palace, que tiene en sus filas a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, enfrentó al Rayo Vallecano este miércoles en la final de la Conference League. Las 'águilas' fueron los encargados de abrir el marcador en la definición que se llevó a cabo en el Red Bull Arena, en Leipzig.

El encargado de romper la paridad en el tablero fue Jean-Philippe Mateta, quien aprovechó un rebote del arquero del elenco 'rayista' para empujar el balón con dirección a la red. El 1-0 se subió al minuto 50.

Vea acá el gol de Jean-Philippe Mateta, en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano:

¡GOLPEÓ EL EQUIPO INGLÉS! Batalla dio rebote y Mateta no perdonó. Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano.



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