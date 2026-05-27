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Gol Caracol  / Celebró Daniel Muñoz; así fue el gol de Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

Celebró Daniel Muñoz; así fue el gol de Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

Jean-Philippe Mateta fue el encargado de poner a celebrar al Crystal Palace frente al Rayo Vallecano, en la final de la Conference League. Daniel Muñoz festejó con sus compañeros.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
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Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en la final de la Conference League.
Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en la final de la Conference League.
Foto: AFP

Crystal Palace, que tiene en sus filas a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, enfrentó al Rayo Vallecano este miércoles en la final de la Conference League. Las 'águilas' fueron los encargados de abrir el marcador en la definición que se llevó a cabo en el Red Bull Arena, en Leipzig.

El encargado de romper la paridad en el tablero fue Jean-Philippe Mateta, quien aprovechó un rebote del arquero del elenco 'rayista' para empujar el balón con dirección a la red. El 1-0 se subió al minuto 50.

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Vea acá el gol de Jean-Philippe Mateta, en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano:

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