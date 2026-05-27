"Lo mejor para la Selección Colombia fue perder con Croacia y Francia; es un golpe de realidad"

La Selección Colombia sufrió recientemente dos golpes importantes contra Croacia y Francia, resultados que dejaron varias dudas de cara al Mundial 2026. Sin embargo, para Arturo Reyes, exentrenador de la Selección Colombia Sub-20 y con pasado también en la de mayores, esas derrotas pueden terminar siendo positivas para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El estratega habló en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, y dejó claro que esos partidos sirven para aterrizar al grupo y entender que en una Copa del Mundo no hay margen para relajarse.

“El jugador llega a Colombia, tiene dos días y se encuentra listo para entrenar. La motivación es grandísima, más en un Mundial, y en el que sé que vamos a hacero de buena forma. Me parece que lo que pasó con Croacia y Francia fue lo mejor, porque fue un golpe de realidad, hay que estar en puntica de pies”, afirmó Reyes sobre el momento que vive la ‘tricolor’.

El entrenador también se refirió a algunos de los nombres que aparecen en la convocatoria de Néstor Lorenzo y uno de los que más elogió fue Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero que ha tenido un destacado rendimiento en el fútbol español y que poco a poco se ha ganado un lugar importante en el entorno de la Selección Colombia.

“‘Cucho’ Hernández bien, con complacencia, ha trabajado de forma callada, un buen rendimiento en el fútbol español, en un equipo importante y marcando goles. Es un jugador de proceso de Selección, me alegra mucho por él, tiene cualidades distintas a los jugadores que lo hacen en su posición”, comentó Arturo Reyes.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández, jugador de la Selección Colombia, en medio del partido contra Bolivia Getty Images

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Además, el técnico profundizó sobre las características del atacante colombiano y explicó por qué considera que puede aportarle variantes diferentes al frente de ataque del combinado nacional. “Con Santos Borré no trabajé, Cucho sabe asociarse, sabe salir a pivotear, él ha jugado por banda, sabe moverse al costado, sabe ubicarse, se desenvuelve en espacios donde no es fácil de marcar para los rivales. Llega con sorpresa al área, dar en partidos específicos algo diferente”, agregó.

Otro de los jugadores sobre los que habló fue Wilmar Barrios, futbolista que no deja de generar debate entre los aficionados por su posible presencia en la Selección Colombia. Reyes destacó la evolución del volante y aseguró que hoy es un jugador mucho más completo y maduro.

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“A mí me parece que todos nos hemos quedado con Wilmar Barrios del tiempo de Pékerman en el Mundial, ese es un jugador más maduro, todo el mundo catalogaba que o entregaba bien, he visto partidos y tiene un porcentaje alto de buenas entregas. Para mí, hubiera dado una mano. El DT toma sus decisiones. Mi concepto es que Barrios ha cambiado”, expresó.

Finalmente, Arturo Reyes también tuvo palabras para Jorge Carrascal, resaltando la evolución táctica y futbolística que ha mostrado en los últimos años. “Me estas hablando de jugadores que te desequilibran, ya dependerá del profe, cómo están ellos en el día a día. Carrascal puede jugar en varias posiciones, es un jugador que ha madurado, que no solamente te hace cosas con balón, ahora colabora defensivamente. Para mí un 3 en la mitad y detrás del 9, además que puede jugar por la banda”, señaló.

El extécnico de las selecciones juveniles cerró mostrando satisfacción por ver a varios futbolistas que pasaron por sus procesos llegar hoy a la Selección Colombia de mayores. “Una gran felicidad por ver a varios jugadores en la Colombia de mayores, ese es nuestro gran triunfo, que las cosas les salgan bien, ese es el mayor trofeo de nosotros”, concluyó.