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Gol Caracol  / PSG vs. Arsenal: hora, fecha, estadio y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Champions League

PSG vs. Arsenal: hora, fecha, estadio y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Champions League

¡Se viene la gran final de la Champions League, y PSG vs. Arsenal rivalizarán por quedarse con el título. ¡Acá todos los detalles de cuándo se juega el partido, la hora y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
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PSG vs. Arsenal será la final de la Champions League 2025/2026.
PSG vs. Arsenal será la final de la Champions League 2025/2026.
Foto: Getty Imágenes + IA

PSG vs. Arsenal son los equipos que jugarán la final de la Champions League 2025/2026. Los 'rouge et bleu' buscarán revalidar el título, mientras que los 'gunners' intentarán quedarse con su primera 'orejona'; se espera una definición llena de emociones.

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Por el lado del Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años Sus jugadores baluartes, y que permitieron a los rojos de Londres levantar el trofeo, fueron Martin Odegaard, su cerebro en el mediocampo, además, de ser el capitán. A él se suma, el desequilibrio y los goles de Bukayo Saka; la contención de Declan Rice, y las buenas atajadas de David Raya.

Arsenal celebrando su gol ante Sporting de Lisboa.
Arsenal celebrando su gol ante Sporting de Lisboa.
Getty Images.

Para llegar a la definición en Champions, los dirigidos por Mikel Arteta eliminaron al Atlético Madrid en las semifinales con un marcador global de 2-1.

"El país (Ecuador) puede estar dividido", dijo entre risas Hincapié al ser preguntado por la rivalidad con Wilian Pacho en la final. "Lo conozco desde muy pequeño, entrenamos juntos en Independiente de Valle y soñábamos con estos momentos. Él ya fue campeón y esperemos que esta vez me toque a mí".

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Por su parte, el PSG volvió a reinar en la Ligue 1, siendo su quinto campeonato consecutivo. Entre los elementos destacados en el plantel que dirige Luis Enrique están Marquinhos, Vitinha, Ousmane Dembélé, Nunos Mendes, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, entre otros.

En las semifinales, el vigente campeón dejó en el camino al Bayern Múnich, equipo que tiene en sus filas a Luis Díaz. Esta serie entre parisinos y 'bávaros' fue bastante pareja, sobre todo en el juego de ida en el Parque de los Príncipes, pero en el Allianz Arena, PSG supo tener un buen planteamiento táctico para imponerse por 6-5.

PSG vs Bayern Múnich
PSG vs. Bayern Múnich, la semifinal de Champions League con jugadas vibrantes de inicio a fin
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del PSG

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PSG vs. Arsenal: hora, fecha, estadio y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Champions League

  • Día: sábado 30 de mayo.
  • Hora: 11:00 de la mañana (hora de Colombia).
  • Estadio: Puskás Aréna (Budapest, Hungría).
  • Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
  • TV: Espn y Disney+ Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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