Novak Djokovic sigue haciendo historia; ganó y le quitó un record a Roger Federer en Roland Garros

Casi todo lo que hace el serbio Novak Djokovic es de récord y este miércoles se apuntó otro incluso antes de terminar, el del hombre que más partidos ha disputado en un mismo Grand Slam, 120 en Roland Garros, uno más de los que el suizo Roger Federer jugó en Wimbledon.

El serbio consiguió en la tierra batida francesa su victoria número 103 camino de clasificarse para la tercera ronda por vigésimo tercera temporada consecutiva, todas las que ha comparecido en la capital francesa menos la de su debut en 2005, cuando cayó en la segunda.

A sus 39 años recién cumplidos lo hizo dejándose un set, el segundo desde que comenzó su participación, esta vez ante el francés Valentin Royer, 74 del mundo, 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3, en la pista central azotada por el sol que, como Djokovic, está llevando los termómetros a temperaturas récord en un mes de mayo en Francia.

Si tras los dos primeros sets los aficionados franceses miraban con pena a su compatriota, la reacción en el tercero les hizo cobrar esperanzas ante un Djokovic que ya no es tan arrollador como en el pasado y que sentía los rigores del calor.



Pero Djkovic sigue siendo Djokovic y tiene demasiados recursos para sobreponerse a las condiciones para seguir avanzando en el torneo.

Novak Djokovic, tenista serbio. AFP.

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En busca de su 25 'grande', que le aúpe a lo más alto del olimpo del tenis, que comparte ahora con la australiana Margaert Court, el serbio sabe que sus balas están contadas, pero en este Roland Garros tiene una pequeña ventana por la ausencia del español Carlos Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones, aunque se mantiene el escollo del italiano Jannik Sinner.

A este, que ahora parece intocable, ya le derrotó en la semifinal del pasado Abierto de Australia, lo que le hace pensar que nada es imposible.

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Si sus dos primeros partidos han dejado algunas dudas, no se ha visto ninguna secuela de los problemas de espalda que le obligaron a llegar a París sin rodaje sobre la arcilla.

Las cosas se irán poniendo cada vez más serias para el serbio, que en ruta para sus vigésimos octavos de final en Roland Garros se medirá ante el joven prodigio brasileño Joao Fonseca, 30 del mundo a sus 19 años, o la promesa croata Dino Prizmic, de 20 años y 72 del ránking.

Ante uno u otro buscará su triunfo número 104 en la capital francesa, igualando su récord de victorias en Australia, a una sola de las 105 que Federer consiguió en Wimbledon y más cerca de las 112 de Nadal en Roland Garros.