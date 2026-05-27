Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver EN VIVO por TV el sorteo de los octavos de final

La fase de grupos de la Copa Libertadores está llegando a su fin y por eso en Gol Caracol le contamos cuando y dónde ver el sorteo de los octavos de final. La primera fase culmina termina este jueves y hasta el momento son 11 los clubes clasificados entre los mejores 16. Tolima, por ahora, es el único equipo colombiano instalado en esa instancia.

Este torneo continental volverá a las acciones después del Mundial 2026, ya que la Conmebol tiene programados los partidos de ida de los 'octavos' del 11 al 13 de agosto y los de vuelta del 18 al 20 del mismo mes.

Tolima, clasificado y Santa Fe con opciones

El Tolima de Lucas González realizó un ejercicio defensivo a conciencia, con disciplina para las coberturas y los relevos, y el arquero brasileño Neto Volpi apenas tuvo una intervención salvadora. A Universitario, dirigido por el argentino Héctor Cúper, no le cabía otro resultado que la victoria y, sin embargo, estuvo muy lejos en el Estadio Monumental: no se hizo fuerte en casa y terminó último, sin siquiera ganarse el derecho a la CONMEBOL Sudamericana. Es que Tolima lo neutralizó: bloque bajo, agresivo en los duelos y cobertura de espacios aunque, es cierto, sin acción propia en la parte ofensiva.

‘Los Pijaos’, que disputan la CONMEBOL Libertadores por undécima vez en su historia, lograron su mejor actuación cuando alcanzaron las semifinales en la edición de 1982. En la actual copa se metieron a la Fase de Grupos tras haber eliminado a Deportivo Táchira de Venezuela por penales en la Fase 2 y a O'Higgins de Chile en la Fase 3. Ahora, Tolima (+1), igualado en ocho puntos con Nacional de Uruguay (-2) en el Grupo B, avanzó. El gol de Jersson González a los 89' contra el equipo uruguayo en Ibagué que había llevado el resultado final a 3-0 tomó una dimensión enorme (en Uruguay, Nacional le había ganado a Tolima, pero 3-1). Fue el factor decisivo para el pase a Octavos.



Colombia puede contar con un representante dependiendo de lo que ocurra con Independiente Santa Fe que enfrenta este miércoles a Peñarol y tiene chances de avanzar. Un triunfo sobre los uruguayos y la derrota de Platense con Corinthians los pone en 'octavos'.

Universitario de Deportes vs. Tolima. afp.

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¿Hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Este viernes 29 de mayo, la Conmebol realizará en sus oficinas, en Luque, Paraguay, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Este evento será a las 12:00 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por ESPN y Directv Sports.

Los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 (miércoles 27 de mayo)

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Independiente Rivadavia (ARG)

Corinthians (BRA)

Rosario Central (ARG)

Mirassol (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Coquimbo Unido (CHI)

Flamengo (BRA)

Liga de Quito (ECU)

Cerro Porteño (PAR)

Estudiantes (ARG)

Deportes Tolima (COL)

Fechas y programación de la Copa Libertadores 2026

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

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Final

Sábado 28 de noviembre | Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.