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Gol Caracol  / Chelsea aseguró a una de sus figuras; le renovó contrato hasta el 2034

Chelsea aseguró a una de sus figuras; le renovó contrato hasta el 2034

Este sábado, Chelsea se pronunció en redes sociales con un anuncio que tiene dichosos a todos los aficionados 'blues'. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Chelsea le ganó al Fulham en su debut en la Premier League.
Chelsea le ganó al Fulham en su debut en la Premier League.
Foto: AFP

El atacante internacional inglés Cole Palmer ha firmado un nuevo contrato con el Chelsea hasta 2034, con lo que cumplirá once años en Stamford Bridge, informó el club londinense este sábado en un comunicado.

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Palmer, de 24 años y que llegó al cuadro 'blue' en 2023 procedente del Manchester City -con el que ganó la Liga de Campeones-, ha marcado desde entonces 91 tantos en 138 partidos, en los que, entre otros logros, consiguió el Mundial de Clubes y la Liga Conferencia, ambos en 2025.

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"El Chelsea significa mucho para mí y creo que el club va por el buen camino, así que estoy encantado de renovar y, obviamente, muy feliz. Tras hablar con los propietarios, con los directores deportivos y, obviamente, con el entrenador, me transmitieron mucha confianza, así que lo más lógico era firmar", afirmó el internacional inglés.

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"Hablando con los jugadores, todos comparten las mismas ambiciones. Siento que ganamos títulos importantes aquí con regularidad y quiero formar parte de eso y desempeñar un papel fundamental", añadió Palmer, que en estos inicios de temporada ha logrado cuatro tantos y ha dado dos pases de gol.

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