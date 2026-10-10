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Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel lideró sorpresiva protesta en Giro de Lombardía; "queremos volver sanos a casa"

Remco Evenepoel lideró sorpresiva protesta en Giro de Lombardía; "queremos volver sanos a casa"

La salida del Giro de Lombardía 2026 se retrasó cinco minutos por cuenta de una protesta que realizó el pelotón. El belga Remco Evenepoel explicó al detalle las razones.

Por: AFP
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
AFP

Los ciclistas participantes del Giro de Lombardía lanzaron un movimiento de protesta el sábado en Bérgamo, retrasando la salida cinco minutos para alertar sobre sus condiciones de seguridad en carrera.

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Luego de que la organización terminase la cuenta atrás para lanzar la salida, el pelotón se mantuvo inmóvil.

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Después de varios minutos, el belga Remco Evenepoel, portavoz de los corredores, agarró un micrófono para explicar la razón de esa protesta en la salida del quinto y último "monumento" del año.

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"Hay demasiados incidentes en las carreras. Un hermano y un colega han perdido la vida. Queremos dejarlo claro: no podemos aceptar el hecho de que los corredores resulten heridos o mueran haciendo lo que más les gusta", declaró el doble campeón olímpico de París.

Sus palabras hacían referencia a la muerte en carrera del británico Finlay Tarling, hermano de Josh Tarling, que fue impactado por un coche durante la octava etapa del Tour de Portugal el pasado 14 de agosto y terminó falleciendo como consecuencia del accidente.

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Este mismo martes otros dos corredores, Thomas Gloag y Marcel Camprubi, fueron derribados por una moto de policía que circulaba en sentido contrario durante la carrera de los Tres Valles Varesinos.

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"Esta misma semana varios incidentes que implican a vehículos en el recorrido de una carrera han tenido lugar. Este verano, se perdió trágicamente una vida debido a este tipo de fallo. No lo aceptaremos más", indicó el sindicato de corredores CPA en un comunicado.

"Los ciclistas corren a gran velocidad con muy poca protección y dependemos de los organizadores de carreras para que aseguren las carreteras. Esa responsabilidad no es asumida", añadió el CPA, que pidió "ayuda" a la Unión Ciclista Internacional (UCI) para forzar a que los organizadores de carrera "asuman sus responsabilidades" y "actúen".

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Tras cinco minutos de protesta, los corredores arrancaron con normalidad rumbo a Como.

"No queremos perturbar la carrera, solamente demostrar lo que los corredores pueden hacer cuando estamos unidos", explicó el texto del CPA.

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"Amamos este deporte. Respetamos a los organizadores de carreras. Queremos correr a fondo y ofrecer espectáculo a los aficionados. Pero, sobre todo, queremos volver después sanos y salvos con nuestros seres queridos".

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