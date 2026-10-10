Jhon Vásquez empujó y golpeó a personal de logística, tras ser expulsado en Once Caldas vs. Llaneros

La jornada futbolera del viernes en Colombia culminó con la victoria 1-0 de Once Caldas sobre Llaneros por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. El único tanto del partido fue obra de Jorge Cardona a los 68 minutos, aunque eso solo fue anécdota para todo lo que ocurrió en el Palogrande de Manizales y que además tuvo a un jugador como protagonista: Jhon Vásquez.

El habilidoso volante de Llaneros le pasó de todo y sobre el final protagonizó un lamentable hecho. Lo primero fue el penalti que sufrió a los 61 minutos y que fue otorgado por una revisión del VAR. Para su mala fortuna, su compañero Carlos Cortés pateó, pero el arquero Joan Parra se lució con una espectacular atajada.

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Más tarde, al 75', Vásquez fue expulsado por el árbitro Andrés Rojas por una desaforada protesta. La cartulina roja fue directa y a partir de allí el futbolista perdió el control.

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Como suele ocurrir en estos casos, el jugador se dirigió al túnel para retirarse, sin embargo, allí se enfrascó en una fuerte discusión con personal de logística del estadio. En el video que circula en redes sociales se aprecia que primero lo empuja y luego lo golpea. La persona incluso duró unos segundos tendida sobre la pista atlética del recinto deportivo.



Los miembros de la policía que se encontraban allí tuvieron que intervenir e incluso los jugadores de Llaneros que estaban en el banco de suplentes corrieron y también intentaron calmar la situación que sin duda era tensionante.

Luego del encuentro, el analista arbitral José Borda se pronunció en rede sociales confirmando que se trataba de Jhon Vásquez.

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"Una vez vio la roja Jhon Vasquez de Llaneros al salir del campo y en el túnel, tuvo un altercado con uno de los logísticos, lo empujó y le pegó un golpe. El jugador no se controló y descargó su furia con alguien que no tenía nada que ver", compartió en redes sociales.