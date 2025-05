¿Qué resultados necesita Santa Fe para ser cabeza de grupo en los cuadrangulares de Liga?

Este domingo, Independiente Santa Fe saldrá a Valledupar con todas las intenciones de ganar, pues, independiente a que ya está clasificado para los cuadrangulares finales, está en disputa el quedarse con las dos primeras posiciones, que dan el privilegio de ser cabeza de grupo.

No obstante, si bien los rojos no están mal en la tabla, sí que necesitan más resultados a diferencia de otros equipos, para poder terminar en lo alto y hacerse con el punto invisible en los cuadrangulares finales.

¿Qué resultados necesita Santa Fe para ser cabeza de grupo?

De cara a lo que será esta última fecha en el ‘Todos contra Todos’, al cuadro ‘cardenal’ le sirve solo ganar y, entre sea por más goles mejor; esto, ya que empatando y perdiendo no hay opción alguna para ingresar a las dos primeras posiciones de la tabla.

Santa Fe celebra gol contra Junior - Foto: Colprensa

Ganando, Santa Fe llegaría a las 36 unidades, por lo que, de vencer por un gol de diferencia a Alianza FC, el cuadro ‘cardenal’ terminaría con +11 en la diferencia de gol.

Con el líder América (36 puntos +15 goles), seguido de Tolima (36 puntos +12 tantos), Nacional (35 puntos +17 goles), Millonarios (35 puntos +11 goles) y Junior (34 puntos +9 goles); Santa Fe deberá ganar oor dos goles, como mínimo, para llegar a las 36 unidades, peleando con la diferencia de gol.

Esto, siendo necesario que, por lo menos cuatro de los cinco equipos nombrados anteriormente, no ganen e incluso hasta pierdan o empaten.

En caso de que América gane o iguale, superaría la barrera de los 36, por lo que, en ese caso, Tolima debe perder; Nacional y Junior empatar para que ninguno sume de a tres; y Millonarios empatar o perder. En este caso, vinotintos, azules y verdes disputarían la posición por diferencia de gol y Santa Fe verá pelear contra los +17 de los paisas para quedarse con la segunda casilla.

Lo mismo sucede si Tolima gana; en ese caso América estaría obligado a perder y los otros tres equipos podrían repetir el patrón anteriormente mencionado.

Jugadores de Independiente Santa Fe formados, previo a un partido de Liga. Foto: Colprensa.

De ganar Nacional, América y Tolima tienen que perder, mientras que Millonarios empatar o perder, para solucionar todo en la diferencia de gol.

Si Millonarios gana, el panorama se complica, pues Tolima y América tendrían que perder. Por su parte, Nacional y Junior empatar, pero Santa Fe debería ganar por ocho goles de diferencia para superar los +17 del verde.

Y, para finalizar, si Junior gana, Millonarios, América y Tolima tendrían que perder para que los ‘cardenales’ avancen como segundo; siempre y cuando gane en la diferencia de gol contra el América (+15) y Tolima (+12).

Así se jugará la última jornada del ‘Todos contra Todos’:

Viernes 23 de mayo

Pereira 3-0 Equidad

Sábado 24 de mayo

Envigado 1-0 Llaneros

Fortaleza 0-1 Unión Magdalena

Independiente Santa Fe, a la espera de la presentación de su nuevo timonel. Foto: @SantaFe.

Domingo 25 de mayo

Millonarios vs. Boyacá Chicó (4:00 p.m.)

Atlético Nacional vs. Junior (4:00 p.m.)

Once Caldas vs. Deportivo Cali (4:00 p.m.)

Tolima vs. Águilas Doradas (4:00 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Pasto (4:00 p.m.)

Alianza FC vs. Independiente Santa Fe (4:00 p.m.)

América de Cali vs. Independiente Medellín (4:00 p.m.)