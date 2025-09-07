Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 15; Egan Bernal ganó varias posiciones

Este domingo 7 de septiembre se cerró la segunda semana de la Vuelta a España 2025 con el triunfo del danés Mads Pedersen, quien hizo parte de la gran fuga del día y se impuso en el sprint final en Monforte de Lemos. La jornada también tuvo como protagonistas a los colombianos Santiago Buitrago, cuarto, y Egan Bernal, sexto.

Aunque la etapa presentaba un trazado con llegada llana, la primera parte incluyó varios repechos montañosos que propiciaron la presencia de escaladores en la escapada, entre ellos Bernal, Buitrago y Juan Guillermo Martínez, quien también se destacó en el grupo de fugados.

En la clasificación general no hubo movimientos en la parte alta, ya que los favoritos optaron por tomar la jornada con calma y llegaron a la meta con más de 13 minutos de diferencia. Sin embargo, se presentó una novedad en el Top-10: el belga Junior Lecerf ascendió hasta la novena posición, desplazando a Torstein Traeen y Matteo Jorgenson.

Por su parte, Egan Bernal recuperó cuatro casillas y ahora ocupa el puesto 14, a 15 minutos y 42 segundos del líder. Buitrago, en tanto, escaló hasta la casilla 19, a 28 minutos y 52 segundos.

Egan Bernal, en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025. Getty Images.

Publicidad

El mejor colombiano en la carrera es el huilense Harold Tejada, quien sigue en la vanguardia de poder ingresar al Top-10. Se encuentra en la casilla número 12, a 11' 48" de Vingegaard.



Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 14

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – Tiempo: 57:35:33

2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) – 0:48

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 2:38

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:10

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 3:30

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:21

7. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) – 4:53

8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 5:46

9. Junior Lecerf (Soudal Quick Step) - 5:49

10. Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) – 6:33