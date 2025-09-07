Egan Bernal y Santiago Buitrago brillaron en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

Aunque la etapa 15 de la Vuelta a España no tenía final en montaña, las condiciones de inicio propiciaron que varios escaladores se metieran en la fuga, en busca de un triunfo. Entre ellos estuvieron los colombianos Egan Bernal y Santiago Buitrago, quienes, ya sin opciones en la clasificación general, apostaron por la victoria desde la escapada.

El objetivo no se logró este domingo, pero la emoción se mantuvo hasta el último kilómetro. El triunfo fue para el danés Mads Pedersen, el más rápido del reducido grupo en cabeza, quien superó en el embalaje al venezolano Orluis Aular.

Buitrago cruzó la meta en la cuarta posición, mientras que Bernal lo hizo en la sexta. Ambos protagonizaron una destacada actuación, rompiendo la armonía en uno de los repechos del trazado y seleccionando al grupo de más de 40 corredores que componían la fuga.

Al término de la jornada, los colombianos hablaron con Luis Felipe Jaramillo, de Caracol Sports.

Egan Bernal comentó: “Tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta; hoy intenté desde la fuga y lo hicimos bien. Era muy complicado ganarle a Mads, pero nunca nos rendimos. Teníamos a dos sprinters puros y eso era lo difícil. Teníamos a Magnus Sheffield perfilado para hoy, pero se cayó en la última curva”.

Por su parte, Santiago Buitrago señaló: “No me esperaba entrar en la fuga, sabíamos que iba a ser para los sprinters; aproveché los últimos repechos para reducir el grupo. Fue una victoria merecida para Pedersen. Mi director me dijo que tenía que probar y sabía que tenía piernas. Espero más guerra y fuga en esta tercera semana”.

En el grupo de favoritos no hubo mayores diferencias y llegaron a más de 13 minutos, lo que permitió a los colombianos ascender varias posiciones en la clasificación general.

Este lunes habrá jornada de descanso, antes de afrontar la decisiva tercera semana de competencia, en la que Bernal y Buitrago seguirán buscando un triunfo de etapa para Colombia.