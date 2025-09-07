Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal y Santiago Buitrago brillaron en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

Gran presentación de los corredores colombianos en este cierre de la segunda semana en la Vuelta a España. Al final, el ganador fue el danés Mads Pedersen, en el sprint.