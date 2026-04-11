Clasificación general de la Vuelta al País Vasco; Paul Seixas se coronó campeón

Paul Seixas se coronó campeón de la Vuelta al País Vasco, que culminó este sábado con la llegada del pelotón a la localidad de Bergara, tras 135 kilómetros de recorrido. El corredor francés consigue así su primera victoria en una vuelta por etapas del WorldTour, con tan solo 19 años.

Además del triunfo en la clasificación general, Seixas cerró su participación en la Itzulia con tres victorias de etapa, firmando una presentación sobresaliente en la élite del ciclismo mundial y consolidándose como una de las grandes promesas de cara a las próximas temporadas.

El podio final de la competencia lo completaron el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe) y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). El gran damnificado fue Primoz Roglic, quien durante buena parte de la carrera se mantuvo entre los tres primeros, pero en la última jornada cedió terreno.

En cuanto a la etapa final, el vencedor fue el británico Andrew August, del Ineos Grenadiers, quien hizo parte de la fuga del día y logró imponerse en solitario, tras superar los exigentes puertos del recorrido. El español Raúl García Pierna cruzó segundo, a 16 segundos.



Paul Seixas le ganó el esprint final a Florian Lipowitz. Getty Images.

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La jornada contó con seis puertos de montaña, lo que elevó considerablemente la exigencia. En medio de uno de ellos, Seixas intentó sorprender con un ataque desde el pelotón, logrando abrir una pequeña diferencia durante algunos kilómetros antes de ser alcanzado por el lote.



Así quedó la clasificación general de la Vuelta al País Vasco: