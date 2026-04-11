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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al País Vasco; Paul Seixas se coronó campeón

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco; Paul Seixas se coronó campeón

Con una gran superioridad, el corredor francés Paul Seixas se quedó con el título de la Vuelta al País Vasco con tan solo 19 años, ratificando su rótulo como la gran promesa del ciclismo mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, en la Vuelta al País Vasco 2026
Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, en la Vuelta al País Vasco 2026
AFP

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