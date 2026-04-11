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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Por qué no juega Luis Díaz de titular en St. Pauli vs. Bayern Múnich, por la Bundesliga

Por qué no juega Luis Díaz de titular en St. Pauli vs. Bayern Múnich, por la Bundesliga

Luis Díaz no apareció en la formación inicialista del Bayern Múnich para visitar al St. Pauli, este sábado, en una nueva jornada del fútbol alemán ¡Entérese acá de todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich.
Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich.
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