Bayern Múnich visita este sábado 11 de abril el campo de juego del St. Pauli, en cumplimiento de la jornada 29 de la Bundesliga. Para este compromiso, Vincent Kompany, director técnico de los 'bávaros', tomó varias decisiones en cuanto a la nómina titular, y uno de ellos se reflejó en el frente de ataque: Luis Díaz no será de la partida.

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¿Por qué no juega Luis Díaz de titular en St. Pauli vs. Bayern Múnich por la Bundesliga?

Recordemos que Díaz Marulanda es uno de los futbolistas del 'grande de Baviera' que más ha sumado minutos en lo que va de la temporada, por lo que su técnico en el club alemán decidió que para este compromiso, en condición de visitante, empezará desde el banco de suplentes. Otra de las estrellas del equipo que tampoco irá desde el 'vamos' frente al St. Pauli es Harry Kane, quien ha sido el 'socio' ideal del guajiro en la ofensiva junto a Michael Olise.

Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich. X de @FCBayern

Sin embargo, Olise sí ocupará su lugar en la banda para la contienda. En la previa de este duelo, Kompany avisó que podría rotar el equipo.

Hay que indicar que después de este juego por Bundesliga, Luis Díaz y compañía deberán preparar lo que será la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra Real Madrid en el Allianz Arena, motivo por el cual Kompany resolvió dejar algunas de sus figuras en la banca. El Bayern gana la serie frente a los 'merengues' por 2-1.



La formación titular del Bayern Múnich para visitar al St. Pauli: Neuer; Laimer, Ito, Kim Min-jae, Guerreiro; Bischoff, Kimmich, Goretzka, Musiala; Olise, Jackso

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¿A qué hora es HOY St. Pauli vs. Bayern Múnich en la Bundesliga?

Este compromiso de la jornada 29 del fútbol de Alemania tiene como horario de inicio para Colombia de las 11:30 de la mañana y se efectuará en Millerntor-Stadion, en Hamburgo.