Al Nassr le abrió la puerta a Jhon Durán y pondrá billete para cerrar con Benfica; momento clave

Jhon Durán tiene todo listo para mudarse a Lisboa luego de que se confirmara este viernes por parte de la prensa portuguesa, y hasta por el mismo Fabrizio Romano, su traspaso al Benfica, en lo que será un nuevo préstamo procedente del Al Nassr, quien es el dueño de sus derechos deportivos.

El medio 'Récord' fue el encargado de dar la noticia, informando que "la cesión está prácticamente cerrada", y dando algunos detalles de lo que será esta llegada del atacante antioqueño a las todas de las 'águilas', ya que "tras varios días de negociaciones, las conversaciones entre clubes se encuentran en su recta final, y solo quedan por concretar los últimos detalles relativos al salario antes de que se pueda cerrar el acuerdo".

Jhon Durán será nuevo jugador del Benfica

Así las cosas, en Portugal son conscientes que "el delantero colombiano percibe un salario muy elevado, inasumible para la nómina del Benfica, por lo que ambos clubes están negociando cómo repartir este coste. Sin embargo, la información recabada por nuestro periódico sugiere que Al Nassr asumirá una parte significativa del salario del jugador, resolviendo así la principal cuestión pendiente", algo que ya ha sucedido con sus anteriores préstamos al Fenerbahce y al Zenit de San Petersburgo.



Lo cierto es que a pesar de que no viene de tener unas buenas temporadas recientemente, en el cuadro luso confían en que "todas las partes desean cerrar el acuerdo cuanto antes. El Benfica ve en Durán el refuerzo ideal para su ataque, y Mário Branco, que viajó para supervisar personalmente el proceso, logró acercar posturas".

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional AFP

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Por su parte, el reconocido Fabrizio Romano aseguró que "Durán rechazó a dos clubes de la Champions League, ya que prefiere el proyecto del Benfica y la oportunidad de jugar a las órdenes de Marco Silva", priorizando así la idea deportiva del club portugués, en la búsqueda de retomar el nivel que mostró en el Aston Villa (Inglaterra), que lo llevó a fichar por más de 70 millones de euros por Al Nassr.