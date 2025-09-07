Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal, en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 15?

¿Cómo quedó Egan Bernal, en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 15?

En la etapa 15, Egan Bernal se metió en la fuga en la Vuelta a España y descontó el tiempo perdido. Ahora está más cerca del Top-10 de la clasificación general.