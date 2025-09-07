¿Cómo quedó Egan Bernal, en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 15?

La etapa 15 de la Vuelta a España dejó el primer triunfo del danés Mads Pedersen en la presente edición de la ronda ibérica, tras varios intentos. El corredor del Lidl–Trek se impuso en el sprint al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo. Por su parte, el colombiano Egan Bernal finalizó en la sexta posición y ascendió en la clasificación general.

Después de integrarse en la fuga y descontar más de 13 minutos al lote de favoritos, el ciclista de Zipaquirá ganó cuatro posiciones y ahora se ubica en el puesto 14 de la general, a 15 minutos y 42 segundos del líder Jonas Vingegaard, quien conserva el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida.

Tras la dura jornada del sábado, en la que se descolgó y perdió más de 20 minutos, Bernal cambió su objetivo en la carrera y decidió buscar protagonismo en las fugas para aspirar a una victoria parcial. Este domingo estuvo cerca de conseguirlo.

En diálogo con Caracol Sports, el colombiano afirmó: “Tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta; hoy intenté desde la fuga y lo hicimos bien. Era muy complicado ganarle a Mads, pero nunca nos rendimos. Teníamos a dos sprinters puros y eso era lo difícil. Teníamos a Magnus Sheffield perfilado para hoy, pero se cayó en la última curva”.

Egan Bernal y Santiago Buitrago, en la etapa 15 de la Vuelta a España- Getty Images.

De cara a la tercera semana, Bernal espera volver a integrarse en las escapadas y alcanzar un triunfo de etapa. Su estado físico, según lo mostrado en las últimas jornadas, sigue siendo positivo.



Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 15

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – Tiempo: 57:35:33

2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) – 0:48

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 2:38

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:10

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 3:30

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:21

7. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) – 4:53

8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 5:46

9. Junior Lecerf (Soudal Quick Step) - 5:49

10. Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) – 6:33

14. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 15:42