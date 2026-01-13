Egan Bernal cumple 29 años y su equipo le da como regalo importante confirmación

Egan Bernal cumplió 29 años de edad el martes 13 de enero de 2026 siendo uno de los ciclistas colombianos más laureados de la actualidad al acumular en su palmarés un Tour de Francia (2019), un Giro de Italia (2021), una París-Niza (2019), una Vuelta a Suiza (2019), un Tour Colombia (2018), un Tour de California (2018), 4 oros en Campeonatos Nacionales Élite, un Tour de l’Avenir (2017), entre otras conquistas.

Nació en Bogotá, creció en Zipaquirá y ha triunfado en las carreteras del mundo defendiendo los colores de equipos como el Androni Giocattoli, de Italia; y las escuadras británicas Sky e Ineos Grenadiers, a la que hoy en día pertenece.

Sin embargo, su carrera se vio truncada por un grave accidente que por poco le cuesta la vida en 2022, cuando se estrelló a alta velocidad mientras entrenaba. En ese sentido, debió empezar prácticamente de cero luego de una delicada y larga recuperación por afectaciones en todo el cuerpo.

Pese a ello, logró volver a la alta competencia como protagonista al ser considerado como uno de los jefes de filas de su formación, lo que se celebra como un triunfo después de que se pensara en lo peor cuando se accidentó.



En ese sentido, el ‘escarabajo’ recibió en la fecha de su cumpleaños un importante anuncio por parte de su equipo para hacer de este día algo mucho más especial.



Cumpleaños de Egan Bernal: este fue el regalo de su equipo

El Ineos Grenadiers confirmó al pedalista colombiano en su plantilla principal para la temporada 2026 mediante una publicación emitida el día del cumpleaños del colombiano con la siguiente denominación: “Presentando nuestra alineación WorldTeam 2026 en sus propias palabras”.

Se trata de un video en el que aparecen, uno a uno, los corredores que serán tenidos en cuenta para los diferentes compromisos del año, como las grandes carreras: Giro, Tour y Vuelta.

Bernal, que se ve luciendo los colores de campeón nacional, sale en la pieza audiovisual dando su nombre y apellido como uno de los primeros del grupo, con lo cual se ratifica su presencia en el plantel, con el que tiene contrato hasta finales de 2026.

Acá, la publicación: