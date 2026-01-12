Iván Ramiro Sosa definió su futuro: se confirmó el club con el que correrá en 2026

El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa (Pasca, 28 años) ha renovado un año más con el equipo Kern Pharma, por lo que cumplirá su segunda temporada en la escuadra navarra, donde espera recuperar su mejor versión tras ser intervenido con éxito de una endofibrosis de la arteria ilíaca el pasado mes de julio.

"Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo Oroz y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir", comentó el ciclista cundinamarqués.

En la primera temporada en las filas en el Kern Pharma, Sosa ofreció actuaciones prometedoras pese a no encontrar la regularidad que le hubiese gustado a causa de la enfermedad. Destacó en el exigente final de la Volta a la Comunitat Valenciana en la Font de Partegat, codeándose con los mejores del mundo en la mítica subida de la Volta a Catalunya a La Molina y cosechando un meritorio podio en Mercan’Tour.

"Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día", concluyó.

