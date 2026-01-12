Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Iván Ramiro Sosa definió su futuro: se confirmó el club con el que correrá en 2026

Iván Ramiro Sosa definió su futuro: se confirmó el club con el que correrá en 2026

A través de un comunicado en redes sociales, el ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa anunció para que escuadra competirá en el calendario ciclístico de este año.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano.
Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano.
Getty Images.

