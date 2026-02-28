Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-2 Bucaramanga

La Liga BetPlay I-2026 marcha en su novena fecha y este sábado las emociones se generaron en tres juegos. América de Cali venció 3-0 a Alianza FC, en Valledupar; Junior superó 2-0 a Jaguares, en Montería; y Atlético Bucaramanga le ganó 2-1 al Medellín, en la capital antioqueña.

En la apertura de la jornada sabatina, América no tuvo piedad con Alianza FC y le pasó por encima. Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal anotaron los tantos de los 'escarlatas'. El partido en la cancha fue tranquilo, pero en las tribunas tuvo desmanes por parte de los aficionados del conjunto vallecaucano, tanto así, que, la Policía tuvo que intervenir.

Más tarde, Junior armó la fiesta en el estadio Jaraguay y superó a Jaguares de Montería con goles de dos de sus figuras. En los primeros minutos Luis Muriel abrió la cuenta y sobre el final Teófilo Gutiérrez sentenció todo a favor de los 'tiburones'.

Finalmente, Independiente Medellín fue sorprendido en el Atanasio Girardot por Atlético Bucaramanga. Emerson Batalla, flamante refuerzo para el 2026, se fajó con un doblete que celebraron en todo Santander. Francisco Chaverra marcó gol de penalti para los antioqueños.



Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026

Fortaleza 1-1 Santa Fe

Millonarios 5-1 Deportivo Pereira

Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó

Alianza FC 0-3 América de Cali

Jaguares 0-2 Junior

Medellín 1-2 Bucaramanga

Domingo 1 de marzo

Pasto vs. Cúcuta Deportivo

Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá

Tolima vs. Atlético Nacional

Domingo 12 de abril

Deportivo Cai vs. Llaneros

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026