Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-2 Bucaramanga

La Liga BetPlay I-2026 marcha en su novena fecha y este sábado las emociones se generaron en tres juegos. América de Cali venció 3-0 a Alianza FC, en Valledupar; Junior superó 2-0 a Jaguares, en Montería; y Atlético Bucaramanga le ganó 2-1 al Medellín, en la capital antioqueña.
En la apertura de la jornada sabatina, América no tuvo piedad con Alianza FC y le pasó por encima. Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal anotaron los tantos de los 'escarlatas'. El partido en la cancha fue tranquilo, pero en las tribunas tuvo desmanes por parte de los aficionados del conjunto vallecaucano, tanto así, que, la Policía tuvo que intervenir.
Más tarde, Junior armó la fiesta en el estadio Jaraguay y superó a Jaguares de Montería con goles de dos de sus figuras. En los primeros minutos Luis Muriel abrió la cuenta y sobre el final Teófilo Gutiérrez sentenció todo a favor de los 'tiburones'.
Finalmente, Independiente Medellín fue sorprendido en el Atanasio Girardot por Atlético Bucaramanga. Emerson Batalla, flamante refuerzo para el 2026, se fajó con un doblete que celebraron en todo Santander. Francisco Chaverra marcó gol de penalti para los antioqueños.
Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026
Fortaleza 1-1 Santa Fe
Millonarios 5-1 Deportivo Pereira
Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó
Alianza FC 0-3 América de Cali
Jaguares 0-2 Junior
Medellín 1-2 Bucaramanga
Domingo 1 de marzo
Pasto vs. Cúcuta Deportivo
Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá
Tolima vs. Atlético Nacional
Domingo 12 de abril
Deportivo Cai vs. Llaneros
|#
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|Goles
|PTS
|1
|Inter de Bogotá
|8
|5
|2
|1
|+2
|14:12
|17
|2
|América
|8
|5
|1
|2
|+9
|14:5
|16
|3
|Once Caldas
|9
|4
|4
|1
|+6
|16:10
|16
|4
|Atl. Nacional
|6
|5
|0
|1
|+11
|15:4
|15
|5
|Junior Barranquilla
|8
|5
|0
|3
|+4
|14:10
|15
|6
|Dep. Pasto
|8
|4
|3
|1
|+1
|9:8
|15
|7
|Bucaramanga
|8
|3
|5
|0
|+7
|12:5
|14
|8
|Tolima
|8
|3
|3
|2
|+3
|10:7
|12
|9
|Dep. Cali
|8
|3
|2
|3
|+3
|10:7
|11
|10
|Millonarios
|9
|3
|2
|4
|+2
|13:11
|11
|11
|Águilas Doradas
|7
|3
|2
|2
|+1
|9:8
|11
|12
|Llaneros
|8
|2
|4
|2
|+1
|9:8
|10
|13
|Santa Fe
|9
|2
|4
|3
|-2
|10:12
|10
|14
|Fortaleza
|8
|2
|4
|2
|-3
|9:12
|10
|15
|Jaguares
|8
|3
|1
|4
|-7
|8:15
|10
|16
|Ind. Medellín
|9
|1
|4
|4
|-3
|11:14
|7
|17
|Cúcuta
|8
|1
|3
|4
|-4
|12:16
|6
|18
|Deportivo Pereira
|8
|0
|4
|4
|-8
|8:16
|4
|19
|Boyacá Chicó
|9
|1
|1
|7
|-9
|7:16
|4
|20
|Alianza Valledupar
|8
|0
|3
|5
|-14
|3:17
|3