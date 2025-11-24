Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Esteban Chaves se retira del ciclismo; dio razón en su documental: “No es que no pueda más”

Esteban Chaves se retira del ciclismo; dio razón en su documental: “No es que no pueda más”

El pedalista bogotano explicó el motivo que lo llevó a ponerle punto final a su exitosa carrera deportiva como corredor profesional, pese a tener 35 años de edad.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional tras 16 temporadas.jpg
Esteban Chaves se retira del ciclismo a los 35 años de edad.
Foto: EF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad