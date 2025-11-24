Esteban Chaves se retira del ciclismo; dio razón en su documental: “No es que no pueda más”

Esteban Chaves anunció su retiró del ciclismo mediante un documental publicado el lunes 24 de noviembre de 2025, luego de 16 temporadas consiguiendo triunfos en las carreteras del mundo.

El ‘Chavito’, como es conocido popularmente, es el único colombiano que ha logrado imponerse en uno de los monumentos del ciclismo, como se les dice a las clásicas de un día más importantes del calendario. Lo hizo en el Giro de Lombardía, Italia, 2016, cuando el también ‘escarabajo’ Rigoberto Urán fue tercero.

Además, también en 2016, subió al podio del Giro de Italia, en el que fue subcampeón detrás del local Vincenzo Nibali, y al de la Vuelta a España, donde fue tercero escoltando al colombiano Nairo Quintana (campeón) y al británico Christopher Froome (segundo).

Por otra parte, ganó el Tour de l'Avenir 2011, el Tour de Abu Dabi 2015 y el Campeonato de Colombia de 2023, entre otras conquistas, como 2 etapas en el Giro de Italia, 2 en la Vuelta a España, una en la Vuelta a Cataluña, una en la Vuelta a Suiza, una en el Tour de California y más destacadas figuraciones.



Y aunque tenía cómo seguir escribiendo páginas doradas durante varios años más, prefirió poner pie en tierra y aclarar qué lo llevó a hacerlo.



Esteban Chaves explica en documental su retiro del ciclismo

El escalador capitalino manifestó en la producción audiovisual ‘Still Dreaming’ (‘Todavía soñando’), en la que el protagonista es él mismo, que se bajó de la bicicleta estando seguro de dicha determinación, la cual venía manejando desde que fue padre.

Publicidad

“No es porque no pueda más, no es porque de afuera me digan que no. Es algo que sentí desde que nació mi hija y la decisión es la adecuada. Estoy muy contento y orgulloso de la carrera deportiva que tuve y de cerrar este capítulo de la manera que se está cerrando”, manifestó en su documental.

Acá, la producción completa: