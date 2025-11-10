Fernando Gaviria, Esteban Chaves, Iván Sosa y más ciclistas colombianos, sin equipo para 2026

Fernando Gaviria, ganador de 4 etapas en el Giro de Italia de 2017 y una en 2019, no continuará en el equipo español Movistar. El futuro del velocista antioqueño de 31 años de edad es incierto debido a su desempeño en las últimas temporadas, lo cual le está pasando cuenta de cobro.

Después de 3 años en la formación ‘telefónica’, sus resultados “no han convencido para ganarse su continuidad”, informó la agencia Efe, por lo que ahora busca en dónde correr.

El paisa no pudo volver a sus mejores días y ahora es uno de los casi 100 pedalistas del pelotón internacional que no ha firmado para la próxima temporada.

Entre tanto, el bogotano Esteban Chaves finalizó su vñinculo con el EF Education-EasyPost, de Estados Unidos, en donde estuvo desde 2022 sin mayores conquistas.

Otro 'escarabajo' que en el pasado se proyectaba como figura es el escalador cundinamarqués Iván Ramiro Sosa, de paso por Movistar de 2022 a 2024 y que recientemente salió del conjunto español de segunda división Kern Pharma, donde no logró triunfar.

Incluso, en el elenco británico Ineos Grenadiers aún no se ha dado luz verde la renovación del colombiano Brandon Ribera, alfil de Egan Bernal en ese escuadrón.

En consecuencia, todos buscan oportunidades en el mercado internacional de fichajes de fin de año. De no encontrarlas, tendrían que regresar al ciclismo colombiano, al que llegarían como grandes figuras y espacio en el que seguramente más de un equipo querrá contar con ellos.

Por ahora Gaviria suena para escuadras de segunda división, como Caja Rural (España) y Unibet Rose Rockets (Países Bajos), mientras que el único de la máxima categoría del pedalismo orbital que estaría interesado en él sería Cofidis (Francia).



Más grandes ciclistas sin contrato para 2026

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2021 y del Giro de Italia 2019, el polaco Michal Kwiatkowski, campeón del Mundo 2014, y el español Jesús Herrada, son algunos de los 94 corredores que una vez finalizada la temporada 2025 aún no tienen contrato firmado para continuar en la máxima categoría.

