Colombiana Paula Patiño sale del equipo femenino más fuerte del mundo; cambiará de categoría

Paula Patiño, de 28 años de edad, no continuará en el Movistar Team, el elenco más importante del mundo del pedalismo femenino en la actualidad.

La colombiana estuvo en ese escuadrón desde 2019, periodo en el que logró participar en 8 grandes vueltas, como 6 Giros de Italia y 2 ediciones del Tour de Francia.

De hecho, desempeñó el papel de gregaria de Annemiek van Vleuten en los Giros de 2022 y 2023 y en el Tour de 2023, ganados por la neerlandesa.

Además, en esa casa alcanzó su máximo nivel, lo que refrendó con destacadas figuraciones, como la medalla de plata en el Panamericano de Ruta Sub-23 de 2019, un título en el Nacional de Ruta (2024) y 2 subtítulos en el mismo certamen (2021 y 2023), entre otras destacadas actuaciones, como su participación en 8 Mundiales.

Ahora, con su ciclo terminado en esa formación, en la que cumplía labores de asistencia para las jefes de filas, pasará a un conjunto de categoría continental, la segunda más importante del ciclismo internacional, pero con carta de invitación para todos los certámenes de primera división en 2026.



Paula Patiño sale del Movistar Team

El conjunto español Laboral Kutxa-Euskadi confirmó el fichaje por 2 temporadas de la corredora paisa, que se convierte en la segunda incorporación de la escuadra vasca tras la reciente llegada de la local Irati Aranguren.

Patiño es una escaladora "contrastada" a quien se valora como "refuerzo importante" para aportar su amplia experiencia en el pelotón en una campaña en la que el Laboral Kutxa se ha ganado la invitación a todo el calendario del WorldTour.

"Es una gran motivación y una gran oportunidad para seguir creciendo y compitiendo al más alto nivel. Es un equipo con mucha ambición y mucha proyección, y esto me motiva", destacó Patiño en declaraciones difundidas por el conjunto vasco.

La ‘cafetera’ añadió que tiene "suficiente madurez y experiencia" después de 7 años en Movistar para tratar de cumplir sus objetivos de "ganar con el grupo, aportar al trabajo colectivo y alcanzar grandes logros individuales y del equipo".

A su vez, Ion Lazkano, su nuevo director deportivo, dijo que Patiño, "por su bagaje", es una incorporación de peso. "Es una escaladora pura y nos dará mucha solidez, sobre todo, en etapas de alta montaña y con desniveles importantes".

