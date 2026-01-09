Al 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa les tienen respeto en España; DT y sus elogios al Betis

El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, definió al Real Betis, rival de los azules este sábado en el Carlos Tartiere, como un equipo que "te puede hacer daño en muchas circunstancias del juego".

"El Betis tiene mucha calidad en muchos jugadores y nos va a demandar muchísimo esfuerzo, concentración y juego. Trataremos de jugar y aguantar cuando toque. Al Betis se le gana jugando mejor que ellos, no hay mucho más. Tienen una gran plantilla, de mucho nivel", analizó el preparador uruguayo en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del último entrenamiento de la semana.

Con Almada al frente, el Oviedo suma dos empates en dos jornadas y, aunque esa victoria tan necesaria sigue sin llegar, el técnico azul comentó que el equipo "ha dado un paso adelante en el tema de la confianza y el objetivo ahora es sostener lo bueno que se ha hecho y tratar de mejorar lo que falta".

'Cucho' Hernández, en el partido entre Betis y Real Madrid Foto: X/@RealBetis

"Santi Cazorla es un crack y está aportando en todo lo que es el trabajo de la semana. Nos gustaría tener algún jugador de otras características que no tenemos en esa posición, pero dependerá de nuestras posibilidades en el mercado. Estamos mirando reforzarnos ahí", afirmó el entrenador del Real Oviedo al ser preguntado por el rol de un Cazorla que se quedó sin jugar ante el Alavés y que solo disputó diez minutos frente al Celta.



Por último, Guillermo Almada adelantó que Álex Forés apunta a titular ante el Real Betis en lugar del sancionado Fede Viñas y que David Costas, tras una semana entrenando a menor ritmo por precaución, llegará al partido de este sábado.

Cabe destacar que, como ha venido siendo costumbre a lo largo de la temporada, los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa están dentro de los opcionados a tener acción en el campo para este compromiso, siendo protagonistas, con goles y lúcidas actuaciones.