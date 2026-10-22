Lionel Messi toca fibras en Barcelona; "disfrutábamos jugar, ganar, conseguir cosas importantes"

El futbolista argentino Lionel Messi, que mañana viernes recogerá en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia presidida por los reyes de España, recordó este jueves su etapa en el Barcelona, en la que el equipo lo ganó "todo" y además disfrutando con el juego.

En una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Messi dijo que fue un privilegio compartir vestuario con Xavi, Iniesta o Puyol "y con muchos más".

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"Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien", rememoró Messi.

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El jugador argentino, ahora en las filas del Inter Miami C.F. estadounidense tras su paso por el PSG francés, admitió que es "difícil resumir en pocas palabras" lo que significa el Fútbol Club Barcelona porque forma parte de su vida y es el club de su vida.



Tanto en el club como en la ciudad vivió "muchas cosas buenas" y fue allí donde nacieron sus tres hijos, por lo que "obviamente" tiene "un cariño muy, muy especial por la ciudad, por el club".

Después de ganarlo todo a nivel de club con el Barça, Messi destacó que ganar el Mundial con Argentina en Catar en 2022 fue "culminar" su carrera con algo que "era más que un sueño".

Lionel Messi, jugador argentino de Inter Miami, ganó el Premio Princesa de los Deportes AFP

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Los goles que marcó en aquella final fueron de los más importantes de su carrera "por el significado, por el momento y por el partido que era", junto a otros con el Barcelona en alguna final de la Champions o en algún clásico.

Siempre había "una jugada más"

El futbolista de Rosario también repasó los consejos futboleros que le dio su padre, Jorge, fallecido el pasado mes de agosto, con el que "hablaba continuamente" y con el que intercambiaba ideas en cuanto acababa un entrenamiento o un partido.

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Quizás el consejo más importante fue el de no dejar de intentarlo: "Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más".

Leo Messi reconoció que siempre quiso ser futbolista y apuntó que supo que podía conseguirlo cuando llegó al Barça B porque "ya estaba muy cerquita y ya sabía que en cualquier momento" iba a tener su oportunidad, pues empezaba a ir con el primer equipo, un momento que fue "decisivo" en su carrera.

La renovación del contrato de Messi, todo un tema en Barcelona. ARCHIVO.

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Preguntado por cómo le gustaría que le recordaran, el astro argentino dijo que "como un gran deportista" que siempre luchó por sus objetivos y por sus sueños: "A veces se me dio, a veces no, pero nunca dejé de intentar de ganar todo lo que tenía por delante".

Messi, quien ha apuntado que "hay mucha gente que tiene muchas capacidades", pero "que se queda por el camino por falta de oportunidades", dijo que es "un privilegio" formar parte de un palmarés de los Premios Princesa de los Deportes, junto a nombres como Serena Williams, Carolina Marín, Rafael Nadal, Eliud Kipchoge, Lindsey Vonn, los hermanos Gasol o Michael Sshumacher.