Grave denuncia de ciclista en el Tour de Francia: "Un rival me maltrató y me dijo de todo"

El italiano Simone Velasco no aceptó que Jordan Jegat se metiera en la fuga del día, porque dificultaba mucho ganar tiempo ya que podía acabar entre los 10 mejores de la general, algo que acabó sucediendo, y el francés le acusó de haberle insultado.

"Velasco me ha llamado de todo. No hablo italiano, pero sé lo que me llamaba. Se habla de tarjetas amarillas en el pelotón. Creo que hoy habría merecido una", dijo el francés.

Jegat agregó que otros miembros de la escapada también le reprocharon que se metiera en la misma, pero sin insultarle.

"Tenía mi derecho de ir en la fuga. No justifica esos insultos. Es una pena, estoy decepcionado. Otros también se lo han dicho", comentó.

El francés señaló que veía difícil acabar entre los diez mejores, pero que quería buscar su oportunidad.