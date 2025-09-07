Jonas Vingegaard y la preocupación que tiene en la Vuelta a España; está frustrado

El danés Jonas Vingegaard (Visma), maillot rojo de la Vuelta con 48 segundos sobre el portugués Joao Almeida, reconoció que le hubiera gustado "llegar con más ventaja a la jornada de descanso".

"Esperaba más ventaja ante la segunda jornada de descanso. No es mucha distancia, pero estoy contento como líder, y este margen espero aguantarlo hasta Madrid", dijo el doble ganador del Tour de Francia.

Vingegaard no dio margen al exceso de confianza, pues "aún quedan etapas muy duras y puede pasar de todo. Queda la crono, jornadas donde puede haber abanicos, y la Bola del Mundo".

Jonas Vingegaard, favorito a ganar la Vuelta a España, es el líder del Visma Lease a Bike Getty Images

Respecto a la etapa con final en Monforte de Lemos, Vingegaard se mostró contento por la victoria al esprint de su compatriota Mads Pedersen.

"Claro que conozco a Mads Pedersen. Hemos estado hablando bastante en el grupo en la Vuelta y en otras carreras. Es un buen tipo y, sinceramente, me alegro de que haya ganado. Se lo merece y le felicito. Quise cuidar un poco las piernas hoy", dijo.

Ante la jornada de descanso de este lunes, el líder espera tener "un día agradable, ya que mis piernas lo necesitan". Saldrá un par de horas en bicicleta a reconocer algún puerto de la etapa del martes, que tendrá varias cotas.



Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 15

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – Tiempo: 57:35:33

2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) – 0:48

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – 2:38

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:10

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 3:30

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:21

7. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) – 4:53

8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – 5:46

9. Junior Lecerf (Soudal Quick Step) - 5:49

10. Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) – 6:33